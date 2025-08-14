El vandalismo azota a San Clemente (Cuenca): barandillas destrozadas, daños en parques...

El Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) ha denunciado a través de sus redes sociales los actos vandálicos que ha sufrido el barrio de San Francisco del municipio, con "destrozos de barandillas y daños en los columpios del parque infantil".

"Queremos manifestar nuestro rechazo absoluto a este tipo de conductas que dañan nuestro patrimonio, afectan la convivencia y generan un gasto que sufrimos todos los vecinos", han expresado desde el Consistorio.

Asimismo, han expresado que los actos se han puesto en conocimiento de las autoridades, que ya trabajan para identificar a los responsables.

Colaboración ciudadana

Con el objetivo de esclarecer los hechos, solicitan a cualquier persona que haya visto algo o disponga de información que lo comunique a la Policía Local.

"San Clemente es un pueblo de todos. Entre todos debemos cuidarlo. No permitamos que unos pocos empañen el trabajo y la tranquilidad de la mayoría", ha afirmado.