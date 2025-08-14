Un hombre de 37 años herido en un pelea con 30 implicados durante las fiestas de un pueblo de Cuenca

Un hombre de 37 años ha resultado herido en una pelea multitudinaria con alrededor de 30 personas implicadas durante las fiestas patronales del municipio conquense de Reíllo. El varón ha tenido que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron alrededor de las 3.44 horas de la madrugada en las inmediaciones del campo de fútbol del municipio, que celebra las fiestas en honor a San Roque.

Al llegar la Guardia Civil se ha disuelto la reyerta. Se ha precisado la asistencia de un equipo médico de urgencias en el lugar. Tras evaluar el estado de las personas implicadas, se ha procedido a trasladar al varón herido al centro hospitalario con diversas contusiones.

No obstante, no se ha reportado el uso de ningún tipo de arma en la pelea. Tampoco ha trascendido ninguna detención relacionada con los hechos hasta el momento.