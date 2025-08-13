Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio junto a un histórico castillo de Ciudad Real: la CR-504 ha sido cortada

Los incendios forestales siguen azotando con dureza a toda Castilla-La Mancha. A las 14.05 horas de la tarde se ha declarado un nuevo fuego en Aldea del Rey (Ciudad Real), en la zona de acceso al Castillo de Calatrava la Nueva.

Detectado por un vigilante fijo, ha sido declarado de Nivel 1 debido al corte de la carretera CR-504 y por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, en la extinción de las llamas ya han participado un total de 17 medios, cuatro de ellos aéreos, y 64 personas.

🔥 ACTIVO #IFCalzadadeCalatrava en #CiudadReal, en Situación Operativa Nivel 1⃣ por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de carretera CR-504. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:



🚁 4 medios aéreos

🚚 8 medios terrestres

👥 44 efectivos #BBFF #AAMM



Contra los… pic.twitter.com/tZUlPL9uTT — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 13, 2025

Incendio en Viso del Marqués

A pocos kilómetros de Aldea del Rey se ha declarado otro incendio. Ha sido en Viso del Marqués, donde las llamas se han iniciado a las 13.20 y los bomberos las han controlado a las 15.08 horas.

En este fuego ya han trabajado un total de 10 medios, uno de ellos aéreo, y 44 personas.