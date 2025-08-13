El incendio en Navalmoralejo desciende a nivel 0: se levantan los confinamientos y se reabren las carreteras

El incendio forestal originado en Navalmoralejo (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 0 y por tanto se ha levantado el confinamiento de los municipios toledanos de La Estrella y Navalmoralejo, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha (Infocam).

Asimismo, se ha reabierto el tráfico de las tres carreteras que habían sido cortadas por las llamas: la TO-1197, desde el kilómetro cero al kilómetro 2,5; la EX-387 desde el km 22,91 al 37,1 y la CM-4100 a la altura de Azután (Toledo).

Un total de nueve medios terrestres y 45 efectivos continúan las labores para controlar el fuego que ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en la provincia de Cáceres.

Conversación entre Page y el rey

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el Rey Felipe VI mantuvieron a las 21:50 horas de anoche una conversación por teléfono donde el monarca se mostró preocupado por los seis focos activos en la región y el presidente castellanomanchego le transmitió al monarca el descenso de situación de emergencia en Navalmoralejo.

Las llamas rodearon el municipio de Navalmoralejo y se ordenó el desalojo de los cerca de 120 vecinos. Además, se recomendó el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar de Pedrosa (Cáceres).

Los vecinos evacuados ya pudieron volver a sus casas desde última hora de la tarde del día de ayer cuando el incendio bajó a Nivel 1 de Emergencia. Hoy, con situación operativa en nivel 0 se ha procedido a levantar los confinamientos.

Se desconocen las causas

En relación a las causas del incendio, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, reseñó ayer que "por el momento se desconocen, somos prudentes y vamos a esperar a los trabajos de investigación", ha argumentado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), más 20 medios aéreos, 89 terrestres y 432 personas se han movilizado en este operativo. Su expansión a Extremadura obligó a desplegar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla-La Mancha y Extremadura.