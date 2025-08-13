Herido grave un hombre de 62 años al intentar apagar el incendio de su tractor en un pueblo de Cuenca

Un hombre de 62 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir quemaduras de segundo grado mientras intentaba apagar el incendio de su tractor en la localidad de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca).

El suceso se ha registrado a las 8:56 horas en la calle Dos de Mayo, cuando, por causas aún desconocidas, el vehículo agrícola comenzó a arder. El propietario, al percatarse de las llamas, ha tratado de sofocarlas por sus propios medios, momento en el que ha sufrido lesiones.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado que hasta el lugar de los hechos han acudido rápidamente los servicios sanitarios.

El herido ha sido atendido en primera instancia y posteriormente trasladado en una UVI móvil a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, Madrid.

Traslado

Las quemaduras que presenta, de segundo grado, afectan a diversas partes de su cuerpo, lo que ha motivado su ingreso en un centro especializado para recibir tratamiento urgente. El pronóstico, según las mismas fuentes, es grave.

En la zona también han estado presentes agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio. Por el momento, no se ha informado de si el fuego llegó a propagarse a otros elementos próximos.