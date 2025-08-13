Detenidos por entrar encapuchados y armados a una vivienda de Toledo para echar a unos inquilinos morosos

Cuatro "varones corpulentos" han sido detenidos en Toledo por entrar encapuchados y armados con defensas extensibles para expulsar por la fuerza a tres inquilinos morosos que residían en una vivienda compartida. El inmueble se alquila por habitaciones en el barrio de Santa Bárbara.

Según la Policía Nacional, los agresores actuaron por encargo de la propietaria de la vivienda y de su expareja, que les habrían pagado para ejecutar el desalojo y les habrían facilitado las llaves con las que accedieron al domicilio.

Por este motivo, también se ha detenido al responsable de los cobros, mientras que la dueña de la casa ha sido investigada. A todos ellos se les atribuye un presunto delito de allanamiento de morada y otro de coacciones, mientras que a los asaltantes se les añade un delito leve de lesiones.

Fuentes policiales han precisado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que "no está acreditado" que los arrestados formen parte de una empresa de desocupación.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio a las 07:30 horas de la mañana. Tras acceder con llave a la vivienda, los asaltantes sacaron por la fuerza de la habitación alquilada a los tres inquilinos morosos.

Amenazas

Les impidieron recoger sus pertenencias, amenazándolos para que no denunciasen. Después, cambiaron la cerradura y entregaron una copia de la nueva llave al resto de inquilinos.

Una vez en la calle, las víctimas solicitaron auxilio a una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en la zona. Posteriormente, interpusieron denuncia en la Comisaría de Toledo.

Los agentes iniciaron una investigación para identificar a los agresores y esclarecer los motivos de la actuación.

La propietaria, que reside fuera de España, había delegado la gestión de cobros en su expareja. Al no recibir el pago de una de las habitaciones, ambos decidieron contratar a un grupo de personas para echar a los inquilinos morosos.