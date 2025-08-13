Cortada la línea del tren Madrid-Cáceres entre Talavera de la Reina y Oropesa por el incendio de Calera y Chozas
Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.
Más información: Confinados los casi 5.000 vecinos de Calera y Chozas por un incendio y cortadas dos carreteras
La circulación ferroviaria en el tramo entre Talavera de la Reina y Oropesa (Toledo) de la línea del Madrid-Cáceres ha sido interrumpida por el incendio declarado en la localidad toledana de Calera y Chozas.
Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales donde han informado que "se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".
Los casi 5.000 vecinos de la localidad de Calera y Chozas (Toledo) han pasado la noche confinados en sus viviendas por posible afección del humo derivado del incendio de nivel 2 declarado en la tarde de ayer en Alberche del Caudillo, pedanía dependiente de Calera y Chozas.
🔥Resumen de incidencias causadas por incendios forestales (08.30h):— INFOAdif (@InfoAdif) August 13, 2025
🚫 Cortado el tramo entre Talavera y Oropesa de Toledo, de la línea Madrid-Cáceres, por un fuego activo.
🚫Cortada la línea Madrid-Ávila por labores de tala de vegetación quemada por el #ifsanbartolomédepinares
El humo denso ha provocado también el corte total de dos carreteras: la CM-4130 en ambos sentidos a la altura del municipio toledano, concretamente entre del kilómetro 0 al 5,9 y la CM-4101 entre los kilómetros 9 y 14.
Un total de ocho medios terrestres y 39 efectivos se encuentran trabajando desde 6:15 horas de esta mañana en la extinción de las llamas.
El fuego se originó en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado a las 18:15 horas del pasado martes, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).