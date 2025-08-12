Incendios forestales en Castilla-La Mancha: medios aéreos y terrestres trabajan en varios fuegos en Toledo y Ciudad Real

Castilla-La Mancha está viviendo en las últimas horas unos de los peores episodios de incendios forestales de todo el verano. El más grave es el de Navalmoralejo, un fuego que ha permanecido durante horas en Nivel 2 y que ya ha quemado más de 3.000 hectáreas entre Toledo y Cáceres.

Además, mantiene a unos 100 vecinos evacuados y a los pueblos aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres) confinados.

En la extinción de las llamas ya han participado 87 medios, 20 de ellos aéreos, y 425 personas. Han contado con la colaboración de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras la petición de la Junta.

Aparatoso incendio en Anchuras (Ciudad Real)

Además, a las 16.36 horas de la tarde de este martes, se ha declarado otro incendio forestal en Gamonoso, perteneciente a Anchuras (Ciudad Real).

➡️ ACTUALIZACIÓN

▶️ #IFGamonoso en #CiudadReal, continúan las labores de extinción con la incorporación de más medios terrestres. #INFOCAM de @gobbjcm



🚁5 medios aéreos

🚚15 medios terrestres

👥 83 efectivos #BBFF #AAMM

Junto a medios de @PLANINFOEX



📸 Los medios trabajando en… https://t.co/bDL5Vclj9k pic.twitter.com/F44EAtk41O — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 12, 2025

Un fuego que se encuentra en Nivel 0 de emergencias pero que ya ha movilizado a 26 medios, ocho de ellos aéreos, y un total de 98 personas.

Fuego en Calera y Chozas (Toledo)

Preocupa también el incendio en Calera y Chozas, en la comarca de Talavera de la Reina, debido a su cercanía a una finca de ganado. Bomberos de Talavera y seis medios del Plan Infocam, uno aéreo, trabajan para que el fuego no se propague.

Según el Servicio de Emergencias 112 y el Infocam, se ha originado en una zona aledaña a una vaquería y los trabajos están siendo difíciles debido al fuerte aire.

Asimismo, los bomberos trabajan para extinguir otros incendios ya controlados en La Huerce (Guadalajara), Semillas (Guadalajara), Zorita de los Canes (Guadalajara) y Navamorcuende (Toledo).