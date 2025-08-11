Tres mujeres detenidas por forzar una ventana y ocupar una vivienda en Alovera (Guadalajara)

Tres mujeres han sido detenidas por invadir una vivienda tras romper una de las ventanas en Alovera (Guadalajara). Se les atribuye un delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto sobre las 17:00 de la tarde cuando un vecino de la zona alertó a las autoridades de la presencia de varias personas en el interior de una casa sin propietarios.

Rápidamente, varios efectivos de la Policía Local se personaron en el lugar y comprobaron que una de las ventanas tenía claros signos de haber sido forzada.

Estos indicios fueron suficientes para que los agentes se identificaran como tal y procedieran a detener a las tres mujeres en colaboración de la Guardia Civil. Durante el operativo, se halló también a un menor en la vivienda que posteriormente fue entregado a un familiar para evitar su desamparo.

Desde el Ayuntamiento de Alovera han felicitado a la Policía Local por su rápida y eficaz actuación y su compromiso en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.