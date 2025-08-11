Un incendio de Nivel 2 pone en alerta a Navalmoralejo (Toledo): los vecinos están yendo a la piscina municipal

Un incendio forestal ha sido declarado este lunes en las inmediaciones del municipio toledano de Navalmoralejo. Un fuego de Nivel 2 de emergencia ante la cercanía a la localidad, por lo que los vecinos se están desplazando a la piscina municipal.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, ha sido detectado a las 16.34 horas de la tarde por un particular, que ha llamado a los servicios de emergencias para dar la alerta. Además, ha generado una columna de humo visible desde cierta distancia.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 15 medios, cinco de ellos aéreos, y un total de 62 personas.

➡️ACTUALIZACIÓN

▶️#IFNavalmoralejo en #Toledo se declara Situación Operativa Nivel 2 por posible afección a infraestructuras y afección de humo a la población. Se recomienda adoptar medidas de alejamiento a la población #Navalmoralejo #Toledo.

🚨Nivel 2

🚁 5 medios aéreos

🚚 10… pic.twitter.com/SjwBXF9n3i — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 11, 2025

El Nivel 2 de emergencia se declara cuando existe una situación provocada por uno o varios incendios que en su evolución previsible pueden afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

En concreto, existe riesgo para las infraestructuras del municipio y por la afección a la población debido al humo. Por ello, se ha exigido la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.