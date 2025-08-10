Fallece Domingo Alfaro, actor conquense y fundador de Trastos Teatro, tras una larga batalla contra el cáncer

Domingo Alfaro, actor natural de Ledaña (Cuenca), ha fallecido este domingo a los 67 años tras una larga batalla contra el cáncer. Alfaro deja un legado protagonizado por su contribución al teatro local y su implicación local en la provincia conquense.

Domingo se formó como docente antes de iniciar su carrera profesional en el mundo de la comunicación y las artes escénicas. En el 2003 fundó su proyecto más reconocido, 'Trastos Teatro', con el objetivo de difundir el arte de la representación por Castilla-La Mancha.

Su compañía recorrió gran parte de la provincia de Cuenca y llegó a actuar en festivales internacionales, consolidando así su nombre dentro del panorama cultural regional.

Entre sus obras destacan Historias Íntimas del Paraíso de Jaime Salom, Ojos de Luna de J. Carlos Torrecilla, Cuatro Entremeses y un Alma en Pena, y Ay, Carmela de Sanchis Sinisterra.

Durante los últimos años, fue responsable de las visitas teatralizadas al refugio de Calderón de la Barca y su último proyecto fue Ayyyy, vino divino!, una muestra más de su creatividad y compromiso con las artes escénicas.

Los restos de Domingo Alfaro serán incinerados este lunes, día en que la comunidad artística y cultural de Cuenca se despedirá para siempre de esta valiosa figura del teatro.