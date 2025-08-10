Encuentran a la menor de 16 años desaparecida en Ciudad Real: búsqueda desactivada

Nayara, la menor desaparecida en Ciudad Real, ya ha sido localizada.

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la búsqueda de Nayara P. P., una joven de 16 años que llevaba desaparecida desde este jueves 7 de agosto en Ciudad Real tras ser localizada hace unas horas.

La descripción de desaparición emitida dibujaba una menor de 1,60 metros de altura, complexión gruesa, pelo castaño y ojos marrones que vestía una falda larga blanca con rayas negras, camiseta negra y deportivas.

Desde SOS Desaparecidos agradecen la colaboración ciudadana a la hora de aportar información sobre el paradero de la menor.

La desaparición de Nayara también fue difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior.