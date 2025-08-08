Muere un hombre de 89 años tras golpearse la cabeza en una piscina en La Villa de Don Fadrique (Toledo)

Un hombre de 89 años ha perdido la vida este viernes tras golpearse la cabeza en una piscina en una vivienda en el municipio de La Villa de Don Fadrique (Toledo).

El aviso ha sido notificado a las 15:00 horas desde una residencia unifamiliar ubicada en la calle Altozano de la citada localidad toledana.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado Guardia Civil, una UVI móvil y un médico de urgencias que ha intentado reanimar sin éxito a la víctima que permanecía inconsciente.