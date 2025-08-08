Medios aéreos y terrestres tratan de extinguir un incendio de Nivel 1 en Guadalajara: la CM-1006 ha sido cortada

Un incendio forestal ha sido declarado este viernes en Valdepinillos, entidad menor perteneciente al municipio de La Huerce (Guadalajara). El fuego ha sido declarado de Nivel 1 de emergencia debido al corte de la carretera CM-1006 por afección de humo.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, ha sido detectado por un vigilante fijo a las 12.50 horas del mediodía y, por el momento, no se ha informado del tipo de terreno que está ardiendo.

Hasta el momento, en las labores de extinción ya han participado 19 medios, seis de ellos aéreos, con un total de 65 personas.

➡️ACTUALIZACIÓN

▶️#IFLaHuerce en #Guadalajara pasa a Situación Operativa Nivel 1⃣ debido al corte de carretera CM-1006 por afección de humo. En la zona #INFOCAM de @gobjccm con:



🚨Nivel 1

🚁 6 medios aéreos

🚚 11 medios terrestres

👥 62 #BBFF #AAMM



Contra los #IIFF… https://t.co/YJz0zA0khc pic.twitter.com/jWfml4UQVC — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 8, 2025

Tal y como informa el Plan Infocam, el Nivel 1 se declara por una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su evolución pueden afectar gravemente a bienes forestales o de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

Incendio en Brazatortas

El Plan Infocam también ha informado de otro incendio forestal declarado en Brazatortas (Ciudad Real) a las 13.53 horas de la tarde.

Detectado igualmente por un vigilante fijo, por el momento, se mantiene en Nivel 0 de emergencia.

En su extinción ya han participado 23 medios, cinco de ellos aéreos, con 90 personas.