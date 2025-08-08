Incendio de Nivel 1 en Los Navalucillos (Toledo): el humo obliga a cortar la CM-4155

Un incendio de nivel 1 ha sido declarado este viernes en la localidad de Los Navalucillos (Toledo). El humo ha obligado a cortar la carretera CM-4155 entre el kilómetro 16 y el 24.

Las llamas fueron detectadas por un vigilante a las 15:46 horas de este 8 de agosto.

En la extinción de las llamas trabajan tres medios aéreos, quince medios terrestres y 81 efectivos, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias).

Tal y como informa el Plan Infocam, el Nivel 1 se declara por una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su evolución pueden afectar gravemente a bienes forestales o de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal.