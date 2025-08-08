Incendio de Nivel 1 en Los Navalucillos (Toledo): el humo obliga a cortar la CM-4155
En la extinción de las llamas trabajan tres medios aéreos, quince medios terrestres y 81 efectivos.
Más información: Medios aéreos y terrestres tratan de extinguir un incendio de Nivel 1 en Guadalajara: la CM-1006 ha sido cortada
Un incendio de nivel 1 ha sido declarado este viernes en la localidad de Los Navalucillos (Toledo). El humo ha obligado a cortar la carretera CM-4155 entre el kilómetro 16 y el 24.
Las llamas fueron detectadas por un vigilante a las 15:46 horas de este 8 de agosto.
En la extinción de las llamas trabajan tres medios aéreos, quince medios terrestres y 81 efectivos, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias).
🔥 ACTIVO #IFNavalucillos en #Toledo. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 8, 2025
🚁 3 medios aéreos
🚚 14 medios terrestres
👥 73 efectivos #BBFF #AAMM
Contra los #IIFF #ActuaresProteger
ℹ️https://t.co/nFR0zRe24E pic.twitter.com/iHQKlc5Iqg
Tal y como informa el Plan Infocam, el Nivel 1 se declara por una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su evolución pueden afectar gravemente a bienes forestales o de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal.