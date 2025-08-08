Desaparece una menor de 16 años en Ciudad Real: piden colaboración ciudadana para encontrar a Nayara

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta solicitando colaboración ciudadana para localizar a Nayara P. P., una joven de 16 años desaparecida desde este jueves 7 de agosto en Ciudad Real.

La menor mide 1,60 metros, tiene complexión gruesa, pelo castaño y ojos marrones.

En el momento de su desaparición vestía una falda larga blanca con rayas negras, camiseta negra y deportivas.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero, recuerdan desde SOS Desaparecidos, puede contactar con el teléfono 868 286 726 o escribir al correo info@sosdesaparecidos.es.

La desparición de Nayara también ha sido difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior.