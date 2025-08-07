Sale ardiendo de madrugada el escaparate de un comercio ubicado en una céntrica calle de Cuenca

Los bomberos y la Policía de Cuenca han colaborado para extinguir un incendio originado en un escaparate de la calle Ramón y Cajal de Cuenca.

Según ha informado la Policía Local conquense a través de sus redes sociales, el fuego se ha originado a las 6 horas de la madrugada en el establecimiento ubicado en la céntrica calle.

En primer lugar, los agentes controlaron el incendio con un extintor, mientras que el servicio de bomberos se encargó de sofocarlo por completo.

El suceso se ha desarrollado sin que haya que lamentar heridos.