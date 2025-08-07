Cuatro detenidos por cultivar cannabis en Letur: pretendían vender la droga en el festival del pueblo

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha desmantelado una plantación 'indoor' de cannabis sativa en Letur (Albacete). Uno de ellos es vecino del municipio albaceteño, mientras que otro es de Murcia y los dos restantes del pueblo murciano de Albudeite.

Las investigaciones de la llamada operación 'Daikin' arrancaron el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un centro de producción y germinación de marihuana de interior en Letur.

Tras localizar el inmueble, recabaron los suficientes indicios y pruebas e identificaron a los posibles responsables. Además, comenzaron a sospechar que estaban preparando dosis para su venta durante la celebración de un conocido festival musical en el municipio.

Por ello, procedieron al registro, desmantelando una plantación con 85 plantas de cannabis sativa, en su última fase de floración, que arrojaron un peso de 15 kilos, además de 300 gramos de cogollos secos de dicha sustancia vegetal.

Asimismo, los agentes intervinieron varias dosis de cocaína, 75 gramos de hachís, una báscula digital para el pesaje y 1.310 euros en billetes. Y se comprobó que el inmueble contaba con sistemas de riego, ventilación, refrigeración, iluminación, además de controles de temperatura y humedad permanentes, que aceleraban el crecimiento de las plantas.

Enganche "ilegal"

El desmantelamiento de la planta también verificó que los autores habían practicado un "enganche" ilegal a la acometida general de la red eléctrica, maximizando los beneficios y minimizando los costes de producción en el cultivo.

En concreto, se ha estimado que la defraudación de fluido eléctrico de las naves donde se albergaban las plantaciones supera los 21.000 euros.

Las diligencias instruidas por la Benemérita y los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado número tres de Hellín. Ahora se enfrentan a presuntos delitos contra la salud pública, en la modalidad de cultivo o elaboración de drogas, otro de pertenencia a organización criminal y un tercero de defraudación de fluido eléctrico.