Denuncian la agresión a una médica embarazada en Ciudad Real: insultos, amenazas y una actitud desafiante

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha denunciado una nueva agresión sufrida por una médica de Atención Primaria en el Centro de Salud dos de Ciudad Real. La facultativa, que se encuentra embarazada, fue objeto de "insultos, amenazas y actitud violenta" por parte de un hombre que acompañaba a su pareja.

La paciente acudió junto al varón sin cita a la consulta de la doctora, ya que tan solo tenía cita con enfermería. La médica pidió los datos para atenderla más tarde y los instó a esperar. En este momento, "comenzaron a lanzar improperios, elevando el tono de voz con frases como 'la sanidad pública es una vergüenza', 'la médica sin hacer nada' o 'la enfermera está hablando con su primo'.

Debido a la tensión generada, la doctora les ofreció pasar a la consulta para valorar si existía "urgencia clínica", pero al comprobar que no les pidió que esperaran a su cita con enfermería.

Entonces, el varón adoptó una actitud cada vez más desafiante y verbalmente agresiva, que continuó después en la consulta de enfermería. Lejos de terminar la escena, el hombre regresó a la consulta de forma violenta amenazando con una reclamación y profiriendo insultos como "niñata", "imbécil", "impresentable" o "sinvergüenza".

El momento de más peligro llegó cuando hizo un amago de abalanzarse sobre la sanitaria mientras apretaba el puño y decía: "Vámonos, porque al final…". Un hecho que terminó provocando un ataque de ansiedad en la facultativa.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha trasladado su "total apoyo, solidaridad y reconocimiento a la doctora agredida", a quien ha ofrecido "todo el respaldo jurídico y profesional necesario, de forma gratuita e inmediata".

Episodios violentos

En estos días se han producido varios episodios violentos contra profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha. Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, este miércoles fue detenida una mujer por dar una bofetada y agarrar del pelo a una facultativa del Punto de Atención Continuada de la calle Pío XII de Ciudad Real.

Por ello, el presidente del Colegio de Médicos ciudadrealeño, el doctor Manuel Rayo, ha afirmado que "no se puede permitir que los médicos trabajen bajo amenazas o agresiones".

Ante las reiteradas agresiones, ha avisado que desde el organismo van a seguir "trabajando para que estos comportamientos no queden impunes y se refuercen las medidas de protección".

"Si permitimos que este clima de hostilidad continúe, nuestros médicos -especialmente los más jóvenes- se verán empujados a abandonar nuestro sistema sanitario en busca de condiciones más seguras y dignas en otros países. Es la sociedad quien sufrirá las consecuencias", ha alertado.

Por último, ha exigido al poder legislativo "una revisión urgente de la normativa que contemple penas más duras y ejemplarizantes, que desincentiven cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario".