Prenden fuego a un hombre que dormía en la calle de un pueblo de Ciudad Real: sospechan de un grupo de jóvenes

Durante la madrugada del pasado domingo en la localidad de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) un hombre que permanecía dormido en plena calle sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo presuntamente por parte de un grupo de jóvenes.

Según el propio Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, el incidente se produjo en el entorno del Centro Multifuncional 'Las Eras de Marta' a altas horas de la noche.

Desde el consistorio almodovareño señalan que un vecino avisó por teléfono de lo ocurrido a la Policía Local a las 3:53 horas de la madrugada. Rápidamente, varios agentes de este cuerpo se personaron en el lugar y hallaron al citado varón "sin pantalones y con varias quemaduras en piernas y pies".

"Estaba con un grupo de entre seis y ocho jóvenes y me quedé dormido en el banco donde estaban. Poco después me desperté al sentir el calor en las piernas, pero ya estaba solo, y tuve que quitarme los pantalones como pude para no quemarme", esas fueron las declaraciones del herido por quemaduras al ser preguntado por los efectivos de la Policía Local.

El hombre fue escoltado hasta el centro de salud donde tras curarle las quemaduras, fue trasladado al hospital de Puertollano. Desde el ayuntamiento han deseado la pronta recuperación de este vecino cuya evolución es positiva.

La Guardia Civil investiga el caso

Por otro lado, han lanzado un "llamamiento a la tranquilidad", ya que aseguran que la Guardia Civil está a cargo de la investigación y que los servicios sociales municipales se encuentran ya a disposición de los familiares de la víctima del incidente. Por último, han pedido la máxima colaboración ciudadana con el fin de esclarecer la identidad del autor o autores de los hechos denunciados.