Hallan muerto al exalcalde de un pueblo de Guadalajara en la central nuclear de Trillo (Guadalajara)

Javier Marigil, exalcalde de la localidad guadalajareña de Cifuentes y trabajador de la central nuclear de Trillo ha sido hallado muerto en uno de los aseos de la instalación en la tarde de este miércoles.

Según ha informado la central al Consejo de Seguridad Nacional, el trabajador se encontraba en el edificio de los servicios médicos de la central y "por motivos que se desconocen" ha perdido la vida. No obstante, matizan que los motivos "no están relacionados con el desempeño de la actividad laboral" y que "el momento de la defunción no ha tenido lugar mientras estaba trabajando".

Fuentes del entorno de Marigil han informado a la agencia Efe de que el trabajador fallecido es el exalcalde de Cifuentes, que estaba siendo investigado por las obras iniciadas en el Ayuntamiento de esta localidad en 2005, que causaron daños en otros inmuebles colindantes.

Además, el exregidor también era conocido por ser productor de miel, que había logrado premios nacionales e internacionales.

La dirección de la empresa gestora de la central y todos los trabajadores han "lamentado profundamente este desgraciado hecho y trasladan sus más sinceras y profundas condolencias a los familiares del fallecido", ha comunicado la central en una nota de prensa.

Parada técnica

Se da la circunstancia de que la central nuclear de Trillo se encuentra en estos momentos en situación de parada fría para llevar a cabo los trabajos de la recarga número 37.

Esta operación se iniciaba el pasado lunes, 24 de marzo, a las 06:00 horas y en ella van a participar más de 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, de unas 40 empresas colaboradoras especializadas.

Una vez desconectada de la red eléctrica, a lo largo de 33 días se van a realizar, entre otras actividades, la renovación de los elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las Especificaciones de Funcionamiento y la revisión o prueba de instalaciones, equipos y componentes necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la planta en el siguiente ciclo de operación, según informaba la propia central.

El programa de esta 37ª recarga contempla la ejecución de 14.500 órdenes de trabajo entre las que destacan los trabajos en las bombas de refrigeración del circuito primario, inspección de la vasija, prueba de presión del recinto de contención o revisión de la turbina de baja presión.

Además, se implantarán 16 modificaciones de diseño destinadas a mejorar las instalaciones adaptándolas a los nuevos requisitos industriales, continuar con la renovación tecnológica de la instalación y a potenciar la fiabilidad y seguridad de la planta.