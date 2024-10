La madre del joven asesinado en Toledo en Halloween rompe su silencio: "Mi corazón está lleno de recuerdos; la casa vacía"

La madre del joven asesinado en el parque Lineal de Toledo durante la víspera de Halloween de 2021 ha roto su silencio tres años después de un crimen que continúa sin resolver. “Durante todo este tiempo no me he sentido con fuerzas para hablar”, explica Marilena con una voz pausada y tranquila, pero que revela el dolor por la muerte de su hijo y la impotencia ante los escasos avances de la investigación policial, que sigue sin dar resultados. “Mi corazón está lleno de recuerdos de Lorenzo; mi casa está vacía; el mundo está vacío”, subrayaba antes de reconocer que en parte ha perdido la “esperanza” de que algún la policía se presente en su casa para comunicarle que han detenido al asesino de su hijo.

Sin embargo, tanto ella como Constantine, padre del joven, tienen claro que no van a tirar la toalla. “A veces olvidamos, pero nunca le olvidaremos. No vamos a parar hasta que encuentren al criminal que asesinó a mi hijo, que sigue en la calle”, aseguraba Marilena. “Aunque al final sólo vengamos su padre y yo al parque Lineal, aquí estaremos los dos”, sentenció.

El lugar donde fue asesinado Lorenzo es hoy un altar en su memoria. Javier Longobardo

Esta tarde no han estado solos. Una treintena de personas los han acompañado ante el pequeño altar situado en el punto donde cayó muerto Lorenzo. Entre ellos se encontraba Álvaro García, amigo de Lorenzo y único testigo de lo que sucedió aquella madrugada del 31 de octubre de 2021 cuando un desconocido parapetado bajo una máscara de Jason, el asesino de la película ‘Viernes 13’, se acercó a ambos con el aparente móvil de robarles 10 euros y, sin mediar palabra, segó de un machetazo en el cuello la vida de Lorenzo Pompiliu.

"Era un niño muy bueno"

Durante la concentración en memoria de Lorenzo, uno de sus amigos, tomó la palabra para recordarle. “Es la mejor persona que he conocido. Le gustaba jugar al ordenador y era feliz cuando estaba con nosotros”, destacó Miguel Ángel, que aseguró que Lorenzo, que ha dejado un “vacío muy grande” tendrá “siempre un hueco en nuestro corazón.

“Mi hijo era un niño muy bueno; nadie puede hablar mal de él; era un buen chico, un buen alumno”, recordaba su padre, que asegura que no puede entender qué ha fallado para que la persona que asesinó a su hijo esté todavía en la calle. “Es un misterio para mí”, aseguraba Constantine. “Si fuera el hijo de un policía hubiera estado solucionado en cinco minutos, pero para nosotros que comemos pan con cebolla todos los días no hay justica. La Justicia tiene una cara para los ricos y otra para los pobres", sentenciaba.

Preguntas sin contestar

Para Constantine hay muchas preguntas sin contestar ya que no tiene acceso al sumario del crimen ni los investigadores trasladan información a la familia, que lleva tres años esperando respuestas a preguntas como “qué teléfonos móviles se encontraban entre las 1,30 y las 2.30 horas en un radio de entre 200 y 500 metros del lugar donde ocurrió el crimen”, quién estuvo a cargo de la investigación desde que el 112 recibió la llamada de auxilio hasta las 8,30 horas, cómo ha interpretado el psicólogo forense la investigación en relación con Álvaro o qué conclusiones aportan los informes temporales.

Álvaro, amigo de Lorenzo y único testigo del crimen, no faltó a la concentración en su recuerdo en la que se pidió justicia. Javier Longobardo

“Tengo más de setenta años y sé que no voy a saber quién mató a mi hijo”, lamentó Constantine que agradeció a todos los presentes que no olviden a Lorenzo. “Gracias por estar a nuestro lado y por el tiempo que nos habéis dedicado”, concluyó. Posteriormente, familiares y amigos se trasladaron del barrio del Polígono al cementerio de Toledo para visitar la tumba de Lorenzo, presidida por el Sagrado Corazón, una escalera al cielo y una fotografía realizada dos horas antes de su fallecimiento.

"Investigación 100% activa"

Pese a que la investigación no ha arrojado luz sobre el caso, la Policía Nacional asegura que están “activa al cien por cien”. La inspectora Olga Lizana, jefa de la brigada de la policía judicial de la Comisaría Provincial de Toledo, confirmaba a la agencia EFE que continúan investigando y que el caso sigue abierto en el ámbito policial, al margen de que en el plano judicial se haya decretado el sobreseimiento provisional por "autor desconocido".

En este sentido, la inspectora jefe ha defendido que, aunque el autor todavía es desconocido, durante los últimos años han barajado "una serie de candidatos. De ellos, algunos se han descartado y con otros seguimos en fase de investigación".

Tras el acto en el Parque Lineal, los padres de Lorenzo, familiares y amigos visitaron su tumba en el cementerio de Toledo. Javier Longobardo

Para la inspectora, la muerte de Lorenzo fue "un hecho aislado”. “Fatídicamente se dieron una serie de circunstancias que acaban con la muerte de Lorenzo”, asegura Lizana que confirmaba que está “totalmente descartada cualquier relación entre la víctima y el autor, y también que el móvil fuera el robo, ya que un billete de 10 euros que el joven dio a su agresor quedó en la escena, o que fuera una persona que saliera a la calle con intención de matar.

Por último, la inspectora subrayaba que no se ha podido relacionar este acaso con otros similares, "pero no porque no se haya investigado" tanto desde la Comisaría de Toledo, como desde el departamento de Homicidios de la Comisaría General de Madrid, que trabajan de forma conjunta en la investigación.

Archivo provisional

En el plano judicial, la Audiencia Provincial de Toledo ha rechazado, a principios de este mes de octubre, el último recurso presentado por los abogados de la familia para que se reabriese el caso en sede judicial.

Una treintena de personas arroparon a los padres de Lorenzo en el tercer aniversario de su asesinato. Javier Longobardo

Desde el despacho de abogados Castillo Castrillón Zapata, el letrado Javier Castillo explicaba a EFE que han presentado varios recursos en los dos últimos años, que no han prosperado, y el último ha sido uno de apelación para que se repitiesen en sede judicial las diligencias practicadas por la Policía, a fin de que la acusación fiscal y la Fiscalía pudieran aportar sus preguntas.

Castillo argumenta que "lo que se ha pretendido en todo momento es que se practiquen diligencias a efectos de identificación de posibles responsables", y que se pudieran reiterar las diligencias "delante del juez", por si a través de las preguntas de otras personas "pudiera arrojarse algo de luz" para continuar la investigación.