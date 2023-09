Dos falsos asistentes sociales entran en casa de un anciano en Guadalajara y le roban las joyas

La Guardia Civil ha detenido en Guadalajara a una persona como presunta autora de un delito de hurto cometido en Loranca de Tajuña. Según la denuncia presentada por el perjudicado de 85 años de edad, el pasado 3 de agosto se personaron en su domicilio dos personas haciéndose pasar por asistentes sociales y le sustrajeron al descuido 12 piezas de joyería de oro del interior de un joyero que estaba en una de las habitaciones de la vivienda.

Gracias a las investigaciones practicadas por el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, en base a los testimonios aportados por el denunciante, el pasado lunes fue detenido en Guadalajara un varón de nacionalidad española y de 54 años de edad relacionado con estos hechos.

Esta persona fue reconocida por la víctima como presunto autor de los hechos sin ningún género de dudas, ha informado la Guardia Civil en un comunicado. La Benemérita puso a disposición judicial a esta persona como presunta autora de un delito de hurto y otro de usurpación de funciones públicas.

Concienciación

La Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara viene impartiendo en la provincia charlas de seguridad dirigidas a los mayores para evitar que sean víctimas de robos, timos y estafas.

En las misma se trasladan a este colectivo una serie de consejos para que no sean víctimas de estos delitos tales como no abrir la puerta de su casa a personas desconocidas, desconfiar siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole cualquier cosa, tener cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o su familia, identificar a todos los empleados que deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio; y cuando reciba llamadas telefónicas, no facilitar nunca los datos personales o bancarios.

La Guardia Civil recuerda que tiene a su disposición el teléfono 062 en el que será atendido las 24 horas del día, los 365 días del año.

