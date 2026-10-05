Participantes en la reunión del Observatorio Provincial de Prevención de las Agresiones, celebrada en Guadalajara. JCCM

El Sescam busca director de Seguridad, un puesto único en España que nace contra las agresiones a sanitarios

Nuevo paso al frente contra las agresiones a los profesionales sanitarios. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha convocado este lunes la plaza de director de Seguridad, un puesto único en España que permitirá reforzar la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan en este ámbito.

Así lo ha anunciado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, durante la reunión del Observatorio Provincial de Prevención de las Agresiones celebrada en Guadalajara, el segundo encuentro de estas características que se celebra este año tras el desarrollado en Tomelloso (Ciudad Real).

Cortázar ha destacado que con la publicación de esta convocatoria "hacemos realidad un compromiso que adquirimos con nuestros profesionales y damos un paso más en una política que tiene un objetivo irrenunciable: avanzar hacia las cero agresiones en nuestros centros sanitarios".

La convocatoria publicada este lunes contempla la cobertura de una plaza de Personal Técnico Titulado Superior (A1), mediante nombramiento estatutario temporal, para desempeñar las funciones de director de Seguridad en la Gerencia de Coordinación e Inspección del Sescam.

La creación de esta figura fue anunciada por el director gerente del Sescam, Alberto Jara, en el último Observatorio regional, y por el propio Cortázar en noviembre del pasado año durante su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las políticas de prevención y erradicación de las agresiones al personal sanitario.

Entonces avanzó que se trataría de una figura pionera entre los servicios de salud del país y que tendría entre sus cometidos la coordinación, dirección y asesoramiento en materia de seguridad.

Funciones

Entre sus funciones estarán la organización y dirección de los servicios y recursos de seguridad disponibles, la identificación y evaluación de situaciones de riesgo, así como la planificación de las actuaciones necesarias para prevenirlos y reducirlos y la elaboración y desarrollo de los correspondientes planes de seguridad.

Asimismo, asumirá la interlocución y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo lo relacionado con la seguridad integral del Sescam y la coordinación de los diferentes servicios de seguridad con las actuaciones de protección civil en situaciones de emergencia.

Para Cortázar, la incorporación de esta figura permitirá "dar una visión global y homogénea a las políticas de seguridad del Servicio de Salud y reforzar un trabajo que necesariamente tiene que ser coordinado, tanto dentro de nuestra organización como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Descenso de las agresiones

Durante la reunión del Observatorio Provincial se han presentado también los últimos datos del Registro de Episodios Conflictivos (REC) correspondientes al área de Guadalajara. En 2025 se registraron un total de 119 episodios conflictivos, de los que 66 correspondieron a Atención Especializada y 53 a Atención Primaria.

Las agresiones físicas representaron alrededor del 5 % de los episodios registrados en Guadalajara durante el pasado año, frente al 15 % que representan en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Además, la evolución durante 2026 muestra una reducción de los episodios de mayor gravedad. Entre enero y septiembre se han registrado tres agresiones físicas frente a las cinco contabilizadas durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 40 por ciento.

El director general ha señalado que estos datos "no permiten ningún tipo de complacencia, porque una sola agresión a un profesional ya es una agresión de más", pero ha considerado especialmente relevante que disminuyan precisamente las manifestaciones más graves de violencia.

Los datos analizados en el Observatorio muestran asimismo que la incidencia de los episodios conflictivos en Guadalajara se mantiene claramente por debajo de la registrada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En 2025, el área presentó una tasa de 13,97 incidentes por cada 1.000 profesionales, frente a los 24,37 por cada 1.000 profesionales del conjunto del SNS.

Abordaje integral

El director general ha insistido en que la respuesta frente a las agresiones requiere un abordaje integral basado en la prevención, la seguridad, la coordinación institucional y el acompañamiento a los profesionales que sufren cualquier episodio de violencia.

Este trabajo se desarrolla desde hace más de dos décadas a través del Plan PERSEO, puesto en marcha en 2005 como marco común del Sescam para la prevención, protección y actuación frente a cualquier manifestación de violencia dirigida contra sus profesionales, usuarios, bienes o instalaciones.

Dentro de este modelo, Cortázar ha destacado especialmente la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el trabajo desarrollado con los interlocutores policiales sanitarios, una coordinación que se verá reforzada con la incorporación del nuevo director de Seguridad.

Asimismo, el Sescam mantiene el apoyo a los profesionales que sufren este tipo de situaciones mediante asesoramiento jurídico y asistencia letrada propia. Durante 2025, siete profesionales del área de Guadalajara hicieron uso de este recurso.

"Cada medida que ponemos en marcha, desde la prevención y la formación hasta la coordinación policial, el apoyo jurídico o ahora la incorporación del director de Seguridad, tiene una misma finalidad: que nuestros profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y sepan que cuentan con todo el respaldo de la organización frente a cualquier forma de violencia", ha concluido Cortázar.