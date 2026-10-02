El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha se suma a la huelga indefinida: "Igual tenemos que acampar frente al Congreso"

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) ha confirmado que apoyará la huelga indefinida de médicos y facultativos desde el 28 de octubre convocada con el sindicato a nivel nacional.

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el presidente de la organización en la comunidad, Jorge Curiel, asegurando que "incluso hay muchas posibilidades de que se convoque huelga en Castilla-La Mancha antes".

Curiel ha lamentado que están viendo cómo determinados conflictos "se hacen visibles en pocos días" y generan una respuesta en cuanto a acción de Gobierno, en referencia a los decretos preparados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre vivienda.

🩺 Desde el 28 de octubre,iniciamos una #huelga nacional de #Médicos y #Facultativos indefinida y continua

📢 No queremos parar: queremos que nos escuchen

📜 Reclamamos un #EstatutoPropio

🤝 Condiciones laborales dignas

🏥 Una #SanidadPública de calidad#ESPAÑA #CLM #SESCAM pic.twitter.com/1gnXjyHU0I — Sindicato Médico CESM Castilla La Mancha (@cesmclm) October 2, 2026

"Vemos cómo el colectivo médico y facultativo, después de año y medio, sigue esperando a que alguien tenga tiempo para sentarse o solucionar esto", ha criticado.

Por ello, ha asegurado que "igual también es necesario que se monten acampadas en las ciudades y en Madrid".

"Igual tenemos que irnos a acampar delante del Congreso de los Diputados o del Palacio de la Moncloa para que nos atiendan", ha expresado.

Huelga indefinida

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) convocó el pasado lunes una huelga indefinida desde el 28 de octubre "ante la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad y tras la remisión a las Cortes Generales del proyecto de modificación del Estatuto Marco sin incorporar las principales reivindicaciones del colectivo".

"La convocatoria supone un incremento de las medidas de presión después de meses de movilizaciones y sucesivas jornadas de paro. Desde el pasado mes de junio el Comité de Huelga no ha vuelto a ser convocado por el Ministerio de Sanidad, que ha dado por cerrada la negociación amparándose en el acuerdo alcanzado en la Mesa del Ámbito", aseguró el sindicato.

Para CESM, es "inaceptable" que se pretenda aprobar una norma que determinará durante años las condiciones laborales de médicos y facultativos "sin alcanzar previamente un acuerdo con quienes representan específicamente a estos profesionales".