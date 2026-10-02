El PP pide "explicaciones" a Page para saber cuántos pacientes hay realmente en las listas de espera sanitarias

El PP vuelve a poner el foco en las listas de espera sanitarias en Castilla-La Mancha después de que el Ministerio de Sanidad corrigiera al alza los datos oficiales de la región correspondientes al cierre de 2025.

La secretaria general y portavoz parlamentaria de los 'populares' castellanomanchegos, Carolina Agudo, ha exigido este viernes al Gobierno del socialista Emiliano García-Page que explique "cuántos pacientes hay realmente" esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

A las puertas del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, Agudo ha cuestionado la fiabilidad de las cifras después de que la actualización del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) haya incorporado 231 pacientes más a la lista quirúrgica castellanomanchega.

El dato pasa de los 36.260 pacientes que figuraban en el informe inicial a 36.491 en la actualización publicada por el Ministerio. Pero el cambio más significativo se encuentra en la demora media: de los 92 días comunicados inicialmente se ha pasado a 117, es decir, 25 días más.

La rectificación se produjo después de que la propia Castilla-La Mancha comunicara al Ministerio un error detectado en los datos remitidos para elaborar el informe de diciembre de 2025.

Según aseguró a EL ESPAÑOL la Consejería de Sanidad, el problema se originó por un fallo al encriptar el archivo Excel enviado desde la comunidad autónoma, lo que provocó que determinados datos no se trasladaran correctamente al informe estatal.

Para Agudo, sin embargo, este episodio obliga al Gobierno regional a ofrecer más explicaciones. "Queremos transparencia", ha reclamado, antes de preguntar directamente a Page "cuántos pacientes hay realmente esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica en Castilla-La Mancha".

"¿Podemos confiar en ellas?"

La dirigente del PP ha trasladado además la cuestión al área sanitaria de Talavera. Según los datos que ha citado, 9.612 pacientes estarían actualmente esperando atención en este área.

"Según los datos que maneja el Gobierno regional, en este hospital hay miles de personas esperando una cita médica, una consulta con un especialista o una operación. ¿Son realmente esas las cifras?", ha preguntado.

Agudo ha relacionado esta cifra con la rectificación conocida en septiembre y ha añadido: "¿Podemos confiar en ellas después de lo ocurrido con los datos remitidos al Ministerio?".

La portavoz parlamentaria del PP ha puesto especial énfasis en los 25 días de diferencia en la demora media quirúrgica. "Cuando hablamos de 25 días más de espera estamos hablando de 25 días que afectan a personas que necesitan una intervención", ha señalado.

"Los pacientes no pueden pagar los errores en los datos ni la falta de transparencia del Gobierno de Page", ha añadido.

La actualización del Ministerio sitúa finalmente en 117 días la demora media para ser operado en Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de 2025, frente a los 92 días que aparecían en el informe inicial publicado en abril.

Polémica adjudicación

Durante su comparecencia en Talavera, Agudo ha abordado además otro asunto relacionado con el área sanitaria de la ciudad: el procedimiento judicial vinculado a la colocación de la exjefa de Gabinete de la entonces alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, en una plaza del Área Integrada de Talavera de la Reina.

La secretaria general del PP regional ha asegurado que "nadie ha dado explicaciones" y ha recordado que este jueves, durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado del PP Santiago Serrano preguntó por este asunto sin obtener, según ha denunciado, una respuesta.

"Queremos saber qué ha ocurrido, cómo se ha desarrollado el procedimiento y por qué ha sido necesaria la intervención de los tribunales", ha reclamado.

A su juicio, "los ciudadanos tienen derecho a conocer qué sucede cuando se adjudica una plaza pública y se pone en cuestión su legalidad".