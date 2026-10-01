El Sindicato de Técnicos de Enfermería exige al Sescam más plazas en la OPE correspondiente a 2025 y 2026

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha trasladado en la mesa de trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de este jueves la necesidad de incrementar el número de plazas de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) en la próxima OPE, correspondiente a 2025-2026.

El objetivo es "adecuar las plantillas a las necesidades reales que existen en la atención hospitalaria y primaria".

La propuesta planteada habla de 315 plazas para TCE, "una cifra muy alejada del número de interinos que actualmente existe en los hospitales".

"Tampoco contempla las necesidades de profesionales TCE en la Atención Primaria, nivel asistencial en el que también estamos presentes, siendo fundamentales en los equipos multidisciplinares de los centros de salud", han lamentado.

Por otro lado, han exigido un incremento del número de plazas para las distintas categorías de Técnicos Superiores.

Y han manifestado su conformidad con la regularización de categorías profesionales encuadradas como personal de oficios, que actualmente "tienen una formación de grado medio de la Formación Profesional".

"La negociación continuará en las próximas mesas sectoriales, donde esperamos que se escuchen nuestras propuestas. Contar con plantillas adecuadas y bien formadas no solo repercutirá en una respuesta eficiente y segura a los usuarios, sino en una reducción de la temporalidad para los profesionales. Y garantizará una correcta planificación de los recursos humanos del Sescam", ha expresado la secretaria autonómica de SAE en Castilla-La Mancha, María José Soria.