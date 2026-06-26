Castilla-La Mancha sobresale en la prevención del cáncer de mama y de colon, pero pincha en el de cuello uterino

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con mejores resultados de España en la detección precoz del cáncer de mama y ha logrado resistir mejor que la mayoría de regiones el impacto que la pandemia tuvo sobre los programas de cribado.

Así se desprende del informe monográfico sobre detección precoz del cáncer publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad a partir de los datos de la Encuesta de Salud de España de 2023.

En el caso del cáncer de mama, el 79,96 % de las mujeres castellanomanchegas de entre 50 y 69 años se ha realizado una mamografía en los dos años previos, el segundo mejor dato del país, solo por detrás de Galicia y casi doce puntos por encima de la media nacional, situada en el 67,96 %.

Además, la comunidad apenas ha perdido 2,91 puntos porcentuales respecto a 2017, cuando la cobertura alcanzaba el 82,87 %, mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido mucho más acusado: de 81,48 % a 67,96 %, es decir, 13,52 puntos.

El dato también es positivo en otra variable: solo el 4,75 % de las mujeres en la franja de edad recomendada asegura no haberse realizado nunca una mamografía, frente al 7,04 % registrado a nivel nacional.

Sin embargo, el informe también deja una sombra clara: las desigualdades sociales siguen pesando. Mientras las mujeres con estudios superiores presentan coberturas cercanas al 77 %, entre aquellas con estudios básicos el porcentaje cae hasta el 61,76 %.

Cáncer de cuello uterino

La fotografía cambia al analizar el cribado del cáncer de cuello uterino. En este ámbito, Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional.

El 73,1 % de las mujeres de entre 25 y 64 años afirma haberse realizado una citología vaginal en los últimos cinco años, frente al 75,6 % del conjunto del país.

Además, la región registra una de las caídas más acusadas respecto a 2017: entonces la cobertura alcanzaba el 81,84 %, lo que supone un descenso de 8,74 puntos porcentuales.

El 22,13 % de las castellanomanchegas de esta franja de edad asegura no haberse realizado nunca una citología, una cifra superior a la media nacional, situada en el 17,83 %.

Virus del papiloma humano

El estudio analiza también la implantación de la prueba del virus del papiloma humano como herramienta de detección precoz. Los datos muestran que su utilización sigue siendo reducida tanto en España como en Castilla-La Mancha.

En la comunidad autónoma, el 24,41 % de las mujeres de entre 35 y 65 años declara haberse realizado esta prueba en los últimos cinco años, ligeramente por debajo del 25,55 % de la media nacional. Además, el 72,1 % reconoce no habérsela hecho nunca.

Cáncer colorrectal

Los mejores datos, junto a los del cáncer de mama, llegan en la detección precoz del cáncer colorrectal. El 43,34 % de los castellanomanchegos de entre 50 y 69 años asegura haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los dos años anteriores, una cifra superior a la media nacional, situada en el 38,72 %.

La evolución es especialmente notable si se compara con 2017, cuando la participación apenas alcanzaba el 13,45 %: desde entonces, la cobertura ha aumentado casi 30 puntos porcentuales.

En cuanto a las colonoscopias, el 17,76 % de la población regional declara haberse sometido alguna vez a esta prueba, un porcentaje muy similar al promedio nacional, que se sitúa en el 18,27 %.

Brecha de género

Pese al avance en el cribado colorrectal, el informe pone el foco en una de las principales debilidades de Castilla-La Mancha: la diferencia de participación entre hombres y mujeres.

Mientras el 47,86 % de los hombres de la región se ha realizado la prueba de sangre oculta en heces, entre las mujeres el porcentaje baja al 38,58 %, una brecha de 9,28 puntos porcentuales que figura entre las más elevadas del país.

Además, el 44,33 % de los castellanomanchegos de entre 50 y 69 años reconoce no haberse realizado nunca este test preventivo, aunque el dato mejora ligeramente la media nacional, situada en el 45,19 %.

Ante estos resultados, el Ministerio de Sanidad insiste en la necesidad de reforzar la detección precoz y de reducir las desigualdades sociales, territoriales y de acceso que todavía persisten en los distintos programas de cribado.