CESM cifra entre el 70 y el 80 % el seguimiento de la huelga sanitaria en Castilla-La Mancha

El sindicato CESM Castilla-La Mancha ha reivindicado este lunes la huelga de sanitarios ante la "postura cerrada del Ministerio de Sanidad a cualquier tipo de diálogo". Además, ha criticado a la ministra, Mónica García, que "ha perdido la capacidad como interlocutora, ya que está más centrada en sus aspiraciones políticas, ya que quiere ser candidata a presidir la Comunidad de Madrid".

El secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, ha recordado que la semana pasada, desde el Comité de Huelga Nacional "se exigió la dimisión de la ministra por una serie de cuestiones en las que ha venido a no respetar la verdad y la veracidad de los hechos".

Su impresión es que "el seguimiento de esta cuarta semana de huelga está siendo muy significativo, con un promedio de entre un 70 y 80 %".

"Podemos estar hablando de que hay servicios que están siguiendo la huelga al 100 %. Hay otros servicios que pueden estar en alrededor del 80 % y alguno en el 50 %", ha asegurado desde el Hospital Universitario de Toledo.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones a nivel nacional, CESM señala que "la falta estructural de médicos y facultativos compromete el funcionamiento del sistema sanitario, las listas de espera continúan creciendo, muchos servicios hospitalarios y centros de salud carecen de las plantillas necesarias y las condiciones laborales dificultan la cobertura de plazas, especialmente en zonas más vulnerables o de difícil acceso".

El colectivo médico y facultativo considera que hay que "poner fin a una situación sin límites claros en la jornada laboral". Y reclaman "una jornada digna de 35 horas semanales, en línea con lo previsto para otros empleados públicos".

Demandas regionales

Vicario también ha afirmado que el CESM mantiene "las movilizaciones a nivel regional porque los avances en las negociaciones no son suficientes", pese al "cambio" en cuanto a la activación de la carrera profesional.

"Por fin se ha venido a resolver una situación de injusticia que lleva demasiados años en marcha. No hemos conseguido todas nuestras pretensiones, pero el acuerdo en principio ha sido satisfactorio para todos", ha explicado.

Sin embargo, lograr este objetivo "no es suficiente", por lo que mantienen las reivindicaciones encaminadas "a las mejoras asistenciales y a poder ofrecer a la población una atención sanitaria de calidad".

"Las conversaciones están en marcha, pero van mucho más despacio de lo que nos gustaría", ha explicado.