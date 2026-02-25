Eduardo Martín, el doctor que ha colocado el primer implante coclear inteligente en Castilla-La Mancha: "Es un gran avance"

El Hospital Quirónsalud de Toledo ha realizado con éxito la intervención del primer implante coclear inteligente de Castilla-La Mancha, una tecnología que "abre una nueva etapa en el tratamiento de la pérdida auditiva severa".

Se trata del Nucleus Nexa TM, lanzado por Cochlear en 2025 y recientemente incorporado en España, un dispositivo cuya memoria interna permite actualizar y optimizar la configuración auditiva en el futuro sin necesidad de llevar a cabo una nueva cirugía.

El doctor Eduardo Martín Sanz, coordinador del equipo de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Toledo y especialista que ha dirigido esta intervención, ha explicado que la intervención "supone un avance muy importante para las personas con pérdida auditiva, ya que contribuye a preservar los beneficios auditivos a largo plazo y ofrece más seguridad y estabilidad en su tratamiento".

Asimismo, ha indicado que los implantes cocleares sustituyen la función del oído interno cuando está dañado y están indicados en personas con pérdida auditiva severa en la que los audífonos no han resultado de utilidad.

"Con ellos, los pacientes pueden recuperar la capacidad de oír y comunicarse con normalidad, lo que supone una mejora significativa en su calidad de vida", ha asegurado.

Equipo referente

Como ha informado Quironsalud Toledo, en los dos últimos años el equipo de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Toledo se ha consolidado como referente regional en la implantación de soluciones avanzadas para la pérdida auditiva.

"Con la llegada de estos implantes inteligentes, en los que somos pioneros en Castilla-La Mancha y que aún se utilizan muy poco en España, seguimos mejorando la asistencia que ofrecemos a cada paciente", ha destacado el especialista.

Por último, ha detallado que el objetivo es "mantenerse a la vanguardia y poner a disposición de cada persona todas las opciones de tratamiento disponibles".