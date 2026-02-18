El 75 % de los facultativos de Castilla-La Mancha secundan el tercer día de huelga, según el Sindicato Médico

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla-La Mancha ha cifrado en un 75 % el seguimiento en el tercer día de huelga al que están llamados los facultativos de la región.

Esta dato lo han facilitado durante la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Hospital de Guadalajara para protestar por el "deterioro progresivo" que sufre el sistema público de salud y la falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Sanidad y del Gobierno autonómico.

El vicesecretario del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jesús Cuesta, ha destacado el seguimiento que están teniendo las movilizaciones pese a unos servicios mínimos que ha tildado de "abusivos".

Respecto al fondo de las reivindicaciones, ha lamentado que el nuevo anteproyecto de Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad supone "una discriminación profesional y laboral clara hacia los médicos", al imponer, según ha señalado, "45 horas obligatorias frente a las 35 o 37,5 del resto de trabajadores".

De ahí, que haya insistido en pedir "igualdad de trato con el resto de trabajadores de la sanidad pública", ya que este texto no reconoce "ni el nivel formativo, ni los años de especialización, ni la responsabilidad diferenciada que asume el facultativo".

A estas cuestiones, ha añadido la situación específica que atraviesa Guadalajara, con plantillas "claramente insuficientes" y listas de espera que ha calificado de "insoportables e inasumibles", con más de 7.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica y más de 1.500 en consultas externas y pruebas diagnósticas.

"Estamos hablando de un sistema tensionado al límite, donde en zonas rurales se llegan a hacer jornadas de hasta 65 horas continuadas durante los fines de semana", ha sentenciado.

Apoyo del Colegio de Médicos

La concentración también ha contado con el apoyo del Colegio de Médicos. Su presidente en la provincia, Javier Balaguer, ha advertido que los profesionales médicos "no han podido participar de ninguna manera en la negociación".

"Nadie se plantearía hacer algo en aviación civil sin contar con los pilotos", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "no se puede pretender pilotar el sistema sanitario sin contar con quienes asumen la máxima responsabilidad asistencial".

Balaguer ha reconocido su preocupación por una situación que ha calificado de dramática y ha mostrado su preocupación por los pacientes y por el futuro de la gestión, a la vez que ha alertado del elevado número de médicos que se van a jubilar durante los próximos años.