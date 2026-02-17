El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha cifra el seguimiento de la huelga en un 75 %: "La situación es grave"

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha cifrado en un 75% el seguimiento de la huelga de profesionales médicos y facultativos en el territorio autonómico desde este lunes. Y ha advertido a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional que seguirán las protestas en los próximos meses si no se atienden sus reivindicaciones.

Así lo han expresado el presidente del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, y el secretario general de CESM, Óscar Quintana, acompañados de diversos miembros de la Junta Directiva de la organización sindical.

Quintana ha aclarado que el porcentaje se ha calculado sobre la plantilla efectiva que realmente podía secundar el paro, una vez descontados los profesionales designados como servicios mínimos, salientes de guardia, permisos reglamentarios, bajas médicas o vacaciones.

Al respecto, ha denunciado que en algunos servicios y centros de salud se han nombrado más efectivos como mínimos de los contemplados inicialmente en el decreto, lo que "limita el derecho a huelga".

Ha citado el Hospital de Tomelloso, donde la plantilla efectiva es de 96 médicos. De ellos, 68 están designados como servicios mínimos, por lo que solo 28 podían ejercer su derecho a la huelga. Un total de 27 han secundado el paro, lo que ha supuesto un 96 % de seguimiento entre quienes podían hacerlo.

Huelga nacional y autonómica

Asimismo, ha asegurado que están confluyendo dos convocatorias distintas, una de carácter nacional y otra autonómica. En el ámbito estatal, el paro responde a la reivindicación de un Estatuto Marco propio para la profesión médica ante el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional.

El presidente del Sindicato Médico en la región, Jorge Curiel, ha advertido de que las movilizaciones podrían intensificarse si no se producen avances en la negociación.

"Vamos a iniciar una serie de reivindicaciones, que esta vez han coincidido. Si no se avanza en la negociación, las huelgas y protestas aumentarán. No podemos permitirnos iniciar otra legislatura sin carrera profesional y sin aumentar las plantillas tanto de primaria como hospitalaria", ha expresado.

"Situación grave"

Por su parte, la vicesecretaria del CESM en Ciudad Real, Rosa Sarabia, ha reconocido la dificultad que supone para los propios profesionales secundar la huelga.

Y ha alertado de la gravedad de la situación, ya que "una huelga de médicos por encima del 30 % es muy grave y estamos en cifras muy por encima de ese porcentaje a pesar de los mínimos abusivos que nos están imponiendo".

"Todos los ciudadanos deberíamos tener derecho a una sanidad pública tal y como la hemos conocido. La situación es muy grave. Puede ser que dentro de varios años no tengan a un médico", ha sentenciado.

Calendario de movilizaciones

El Sindicato Médico mantendrá el calendario de movilizaciones para los próximos días. Este miércoles 18 de febrero están convocadas concentraciones en el Hospital General Mancha Centro a las 12.00 horas, que agrupa a profesionales de Alcázar de San Juan y Tomelloso; en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete a las 11.00 horas; en el Hospital Universitario de Guadalajara a las 11.00 horas; y en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina a las 11.30 horas.

En Toledo continúan las concentraciones diarias de lunes a viernes a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Para el jueves 19 de febrero están previstas concentraciones a las 11.00 horas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, que agrupa también a Puertollano, y en el Hospital Universitario de Cuenca.

El viernes 20 de febrero la movilización se trasladará al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, también a las 11.00 horas.