Castilla-La Mancha pone en marcha el Plan Salud H3.0 con el foco en la gestión de datos: "Será un motor de cambio"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el Plan de Salud H3.0, un modelo asistencial que apuesta por la gestión de datos, la inteligencia artificial (IA), la robotización y la medicina de precisión y genómica para optimizar la toma de decisiones en el sistema sanitario regional.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, su titular, Jesús Fernández Sanz, junto al equipo directivo y al director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, se reunieron para analizar el cierre del Plan de Salud Horizonte 2025 y dar inicio al nuevo Plan H3.0.

Fernández Sanz ha destacado que desde 2015 la sanidad regional ha incorporado 12.000 nuevos profesionales, pasando de 26.000 a 38.000, así como la apertura de tres nuevos hospitales en Toledo, Guadalajara y Cuenca, y la próxima finalización de los centros de Albacete y Puertollano (Ciudad Real).

Durante una reunión del equipo directivo de la Sanidad regional. JCCM

Asimismo, ha resaltado la inversión de más de 800 millones de euros en tecnología y el refuerzo de la Atención Primaria, que en 2025 cerró con más de 29 millones de acciones registradas.

Nueva herramienta

El titular de Sanidad ha calificado el Plan H3.0 como "un motor de cambio", basado en la integración de datos, inteligencia artificial, robotización y medicina de precisión y genómica.

Durante la reunión se ha presentado también una nueva herramienta diseñada por profesionales del Sescam, que permitirá a los directivos del sistema sanitario analizar información procedente de tarjetas sanitarias, Atención Primaria, salud mental, farmacia hospitalaria, actividad asistencial, listas de espera y recursos humanos para mejorar la toma de decisiones.

Además, se ha recordado la creación de una unidad específica de análisis y explotación de datos, formada por perfiles técnicos y sanitarios, que reforzará la capacidad de respuesta y planificación del sistema sanitario de la región.

Fernández Sanz ha subrayado que el Plan H3.0 marca un nuevo rumbo para la sanidad regional, donde la gestión eficiente de los datos y la innovación tecnológica se convierten en herramientas clave para ofrecer una atención más personalizada y de mayor calidad a los ciudadanos.