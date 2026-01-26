Castilla-La Mancha afrontará este jueves una jornada de vacunación frente a la gripe sin cita previa: todos los detalles

El Gobierno de Castilla‑La Mancha ha anunciado que este jueves, 29 de enero, se celebrará una jornada de vacunación frente a la gripe sin necesidad de cita previa en 16 centros de salud repartidos por toda la comunidad autónoma.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que los puntos de vacunación estarán abiertos de forma continuada desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde y estarán disponibles para la población en general, sin requisitos adicionales.

Entre los centros de salud en los que se podrá recibir la vacuna sin cita previa este jueves, en la provincia de Albacete estarán disponibles el Centro de Especialidades de la calle San Juan en la capital, así como los centros de salud de Almansa, Caudete, Hellín 2 y Villarrobledo.

En Ciudad Real, se podrá acudir al Centro de Salud Ciudad Real III, en la capital, y a los centros de Herencia, Manzanares, La Solana, Barataria, en Puertollano, y Tomelloso 1, además del Hospital de Valdepeñas, donde la vacunación se realizará en la sala de extracciones.

Protección

En la provincia de Cuenca, la jornada estará disponible en el Centro de Salud Cuenca 4, mientras que en Guadalajara se ofrecerá en el Centro de Salud Los Manantiales. Finalmente, en la provincia de Toledo, los puntos de vacunación sin cita previa estarán abiertos en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo, y en el Centro de Salud Río Tajo, en Talavera de la Reina.

La iniciativa, que se desarrolla tras una jornada similar llevada a cabo a finales de diciembre y que obtuvo buenos resultados de participación, busca incidir en la importancia de la vacunación como la herramienta más eficaz para prevenir infecciones y complicaciones respiratorias graves, han señalado desde el Gobierno regional.

Según los últimos datos facilitados por las autoridades sanitarias, hasta el momento se han administrado 317.690 dosis de la vacuna contra la gripe en Castilla‑La Mancha, lo que supone un 58,4 % del objetivo previsto para la campaña.

Desde el Gobierno regional han animado a la ciudadanía, especialmente a los grupos más vulnerables, a aprovechar esta jornada para reforzar su protección frente al virus de la gripe y evitar posibles complicaciones asociadas a esta infección.