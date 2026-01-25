El PP denuncia el "colapso" del Hospital de Toledo: "La situación es insostenible, inadmisible y vergonzosa"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado la "insostenible, inadmisible y vergonzosa situación que vive el Hospital Universitario de Toledo desde hace demasiado tiempo, con pacientes hacinados en los pasillos, esperando durante días una cama que nunca llega, sanitarios desbordados y medios y personal insuficientes".

Para Hernández, se trata de la consecuencia de "la pésima gestión del Gobierno de Emiliano García-Page", con un Hospital de Toledo que es "el reflejo más claro del abandono absoluto al que el Ejecutivo socialista ha condenado a la sanidad pública de la comunidad".

Por ello, ha pedido a Page que acuda al hospital toledano, recorra sus pasillos y vea con sus propios ojos "lo que están sufriendo los pacientes".

"No es una situación puntual. Es un problema estructural provocado por 10 años de dejadez, mentiras y propaganda. Los pacientes no pueden más y los profesionales sanitarios tampoco. Esto ocurre porque tenemos un presidente más preocupado por la foto y el titular que por gestionar. Castilla-La Mancha no necesita propaganda, necesita gestión, trabajo y compromiso", ha explicado.

"10 años mintiendo"

Hernández ha insistido en señalar a Page como "único responsable del deterioro de la sanidad regional". Y ha recordado la "gran mentira" de la supuesta recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"10 años prometiendo lo mismo y 10 años mintiendo a los profesionales sanitarios. Como resultado, la fuga de profesionales, la falta de médicos y enfermeros y la imposibilidad de atraer talento sanitario a nuestra región", ha lamentado.

Por último, ha alertado del "colapso" de la Atención Primaria, con "falta de medios humanos y materiales y tiempos de espera absolutamente inasumibles".

"Más de 24.000 personas esperan atención en el Hospital Universitario de Toledo y cerca de 94.000 en toda Castilla-La Mancha. A esto se suman las listas ocultas de pacientes sin fecha asignada. Page presume de encabezar listas, pero siempre son las peores", ha sentenciado la 'popular'.