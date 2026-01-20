El Hospital General Universitario de Ciudad Real es el más reputado de Castilla-La Mancha y el 36º de toda España

El Hospital General Universitario de Ciudad Real lidera la reputación de los centros públicos de Castilla-La Mancha y ocupa la 36ª posición nacional según la última edición del informe de Merco Salud. Este ranking analiza la reputación de la sanidad española con una clasificación de hospitales públicos y otra de centros privados con cien centros cada una elaborada a partir de 11.010 encuestas realizadas a los diferentes actores del sistema sanitario.

En la de los hospitales públicos, aparecen un total de seis complejos hospitalarios de la región.

En líneas generales, casi todos los centros públicos castellanomanchegos incluidos presentan mejores datos que los recogidos en la edición de hace un año. Precisamente, el hospital de Ciudad Real es el que ha experimentado una mayor mejoría al cosechar 4.059 puntos y ascender desde la 81ª posición nacional a la 36 ª.

El segundo hospital de Castilla-La Mancha con mejor puntuación es el Hospital Universitario de Toledo que también pasa de la 75ª posición de 2024 a la 45ª de 2025 gracias a una puntuación de 3.838 puntos.

En tercer puesto, aparece el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En este caso, la mejoría le traslada desde el 58º escalón de hace un año al 48º de este con 3.783 puntos.

Por detrás, irrumpe el Hospital Universitario de Cuenca, centro que ha abierto sus puertas durante 2025 y que en el mes de diciembre terminaba de recoger el cien por cien de los servicios que prestaba el antiguo Virgen de la Luz. El nuevo hospital situado en El Terminillo ha sido capaz de acumular 3.694 puntos y situarse en la 53ª posición.

No obstante, si comparamos con la puntuación lograda en 2024 por el Virgen de la Luz, el Hospital Universitario no mejora sus números. Y es que en su último año completo de vida, el hospital ya clausurado logró una puntuación de 4.068 y se aupó al 38º puesto.

En el puesto 85ª -quinto entre los regionales- se sitúa el Hospital General Universitario de Albacete con 3.309 puntos. En este caso, también se aprecia una mejora desde la 85ª posición de hace un año.

El único hospital que no ha mejorado sus datos de 2024 -teniendo en cuenta la casuística especial de Cuenca y sus dos hospitales- es el Hospital Universitario de Guadalajara. Con 3.273 puntos, ha cedido un par de puestos al pasar de la 78ª posición a la 76ª.

Ránking nacional

En términos nacionales, el Hospital La Paz se ha vuelto a convertir en el hospital público español con mayor reputación con una puntuación de 10.000 puntos por delante de otro centro madrileño, el Gregorio Marañón (8.399) y del Clínic de Barcelona (8.316).

Por detrás aparecen, el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (8.176), el Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (8.071), el Universitari i Politècnic La Fe de Valencia (6.733), el Universitario Ramón y Cajal de Madrid (6.701), el Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (6.058), el Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid (5.640) y el Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (5.306).

Centros privados

En cuanto a los centros privados, el informe solo recoge la presencia de dos hospitales situados en Castilla-La Mancha pertenecientes a QuirónSalud.

Se trata del Hospital Tres Culturas de Toledo y el que esta empresa posee en Ciudad Real. Se da la circunstancia de que los dos presentan unos valores más bajos que los logrados en 2024.

Respecto a Toledo, pasa de la posición 41ª de hace un año a la 62ª actual con 3.641 puntos y Ciudad Real, con 3.405, no ha sido capaz de retener el puesto 49º y cae al 80º.