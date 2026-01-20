Denuncian el "colapso" de las Urgencias del Hospital de Albacete: "Hay pacientes críticos sin camas específicas"

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado la "grave situación de sobrecarga y colapso asistencial" de las Urgencias del Hospital de Albacete. Una situación que se mantiene en las últimas semanas y que "compromete seriamente tanto la seguridad del paciente como el adecuado ejercicio profesional".

Según el sindicato, se puso en marcha un grupo de trabajo y se habilitó una sala de asistencia, pero "las medidas están resultando totalmente insuficientes puesto que los pacientes pendientes de cama se siguen acumulando".

"Hay pacientes críticos sin camas específicas que son atendidos en observación o en salas polivalentes sin los recursos necesarios, demoras de hasta 45 minutos en el triaje, hacinamiento y ausencia de privacidad para los pacientes o falta de espacios adecuados…", ha lamentado Satse.

Medidas "estructurales e inmediatas"

Por ello, ha insistido en la "necesidad urgente" de que se adopten "medidas estructurales inmediatas como el incremento de las plantillas enfermeras, protocolos claros ante saturación y planificación real para garantizar una atención segura y digna para los pacientes, además de un entorno laboral adecuado para los profesionales".

"Esta situación evidencia la falta de planificación y previsión por parte de la Gerencia, puesto que se viene produciendo todos los años y repercute directamente en la salud de la ciudadanía y en la sobrecarga de los profesionales sanitarios", ha sentenciado.