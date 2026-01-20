Castilla-La Mancha amplía a 34 las enfermedades detectadas a recién nacidos mediante la 'prueba del talón'

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado a 34 las patologías a detectar en los bebés recién nacidos a través de la conocida como 'prueba del talón', cuatro más de las que se detectaban hasta ahora.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes la resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se actualiza el listado de enfermedades cribadas en el programa de detección precoz neonatal de enfermedades congénitas.

La 'prueba del talón' es un programa de cribado neonatal que detecta precozmente enfermedades congénitas en recién nacidos mediante una muestra de sangre del talón tomada entre las 48 y 72 horas de vida. Esto permite iniciar tratamientos tempranos "cruciales para prevenir daños graves".

De esta forma, se evitan discapacidades intelectuales, retrasos en el desarrollo y otros problemas de salud graves, asegurando un mejor pronóstico y calidad de vida para los bebés y sus familias.

Hasta 40

Según la Junta, la región ha ampliado progresivamente el número de enfermedades detectadas, pasando de 10 en 2015 a las 34 actuales. El objetivo es acabar la legislatura con la detección de 40 metabolopatías.

Por ello, la Junta ha dotado al Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina (Toledo) de un nuevo procesador para realizar el cribado genético, que se ha adquirido por un importe de 254.533 euros.