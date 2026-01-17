Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con menor tasa de donación de órganos: se registraron 89 en 2025

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades de toda España con menor tasa de donación de órganos por parte de personas fallecidas. Con una cifra de donación de 42,2 por millón de personas (pmp), solo está por encima de la Comunidad de Madrid, que registró una tasa de 41,2 pmp, y Baleares, con 31,7.

Según los datos del balance de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) presentados por la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil, en la comunidad castellanomanchega se realizaron en el pasado año un total de 89 donaciones.

Esta cifra ha sido levemente inferior a la registrada en 2024, cuando se produjeron 89 donaciones, lo que supuso una tasa de 43,1 pmp.

Estos datos evidencian la brecha que existe con la región que ha registrado la tasa más alta del país, Cantabria, que ha cerrado el 2025 con 103,4 pmp.

Datos nacionales

En el conjunto de España, se realizaron un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cuantía un 2 % inferior a la del 2024, lo que supone una tasa de 129 pmp, frente a los 132,8 del año anterior, cuando "España fulminó todos sus récords".

No obstante, el país se mantiene como "líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos".

En total, donaron sus órganos al fallecer 2.547 personas, lo que arroja una tasa de 51,9 pmp, muy similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

Otras 408 donaron órganos en vida, a los que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Por último, la ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, lo que supone un 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su comunidad de residencia.