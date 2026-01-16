Castilla-La Mancha pondrá en marcha en febrero el Protocolo Regional de Teleictus para garantizar una respuesta rápida

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha el 9 de febrero el Protocolo Regional de Teleictus, una iniciativa destinada a mejorar la atención al ictus agudo y garantizar una respuesta "rápida y equitativa" en toda la Comunidad Autónoma, con independencia del lugar donde se produzca esta patología.

Así lo ha indicado este viernes en Albacete el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria número 34 de la capital albaceteña.

“Hay cada día, lamentablemente, más casos de ictus. La respuesta a las enfermedades es muy importante, la rapidez en la respuesta es clave. Cada minuto se cifra en tiempo de vida o en tiempo de posible recuperación”, ha argumentado Page en unas declaraciones recogidas la Junta.

Sobre este tema también se ha manifestado el director gerente del Sescam, Alberto Jara, durante su participación en un simulacro de activación del sistema llevado a cabo en el Hospital de Almansa.

Según ha explicado, ha abundado que este protocolo se basa en un modelo asistencial en red que permite que los pacientes atendidos en hospitales de menor tamaño sean valorados de forma inmediata por neurólogos expertos en patología cerebrovascular, a través de sistemas de videollamada.

De este modo, aunque el especialista no se encuentre físicamente en el hospital, puede evaluar al paciente en tiempo real, revisar las pruebas de imagen y decidir de forma rápida el tratamiento más adecuado (bien sea trombólisis intravenosa en el propio hospital donde está siendo atendido o su derivación para trombectomía mecánica al centro de referencia), garantizando una atención especializada y segura.

En cuanto a esta dolencia, que tiene una incidencia anual de más de 4.600 casos en la región y un importante impacto en términos de mortalidad y discapacidad, Jara ha recordado que en una región extensa y con población dispersa como Castilla-La Mancha, Teleictus permite que "cualquier paciente, viva donde viva, tenga acceso rápido a una valoración neurológica especializada y a los mejores tratamientos disponibles".

Implantación progresiva

La implantación del Teleictus se realizará de forma progresiva y por fases. La primera fase arrancará en el Hospital de Almansa, que actuará como centro comarcal de Teleictus en coordinación con el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, hospital de referencia desde el que se prestará la atención neurovascular especializada.

Tras esta primera fase en Almansa y una vez completada la formación de los profesionales, el protocolo se irá extendiendo progresivamente a otros hospitales comarcales de la región, reforzando la red asistencial frente al ictus y mejorando los resultados en salud de la población.