UGT denuncia el "deterioro" del transporte sanitario de Cuenca: "Ambulancias con averías, fallos en los aparatos..."

UGT ha denunciado la situación de "precariedad y deterioro" del servicio de transporte sanitario de Ambulancias Cuenca UTE, con "una flota de vehículos antigua, insuficiente y con numerosos desperfectos".

Además, "faltan EPIs para los trabajadores, imponen cuadrantes de horarios y existen episodios repetidos debido a la falta de espacio en el Hospital de Cuenca como técnicos que tienen que ir a buscar pacientes que se encuentran deambulando por sus inmensos pasillos".

Según el sindicato, el deterioro de los vehículos es una constante tanto en el transporte sanitario programado como en el urgente. Esto se traduce en "una flota que está siempre por debajo del mínimo establecido en los pliegos de licitación actuales".

"La falta de mantenimiento hace que haya escalones retráctiles que no salen, están descolgados o simplemente no están, averías constantes en ruta y fallos continuos de los dispositivos tecnológicos de las ambulancias en los que se recogen los datos de los pacientes", han lamentado.

Una situación que también afecta al transporte urgente, con "vehículos muy antiguos y muy mal mantenidos en los que son habituales los problemas mecánicos y los fallos en los aparatos".

Apertura del nuevo hospital

UGT también ha lamentado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "no ha tenido en cuenta" las peticiones y recomendaciones sindicales. "No solo tenemos los mismos problemas del hospital antiguo, incluso se han incrementado. Ahora pueden pasar incluso horas hasta que un paciente que llega en ambulancia es trasladado a los boxes", han expresado.

Además, han criticado que el personal de Ambulancias Cuenca UTE también tiene que hacer frente a las "pésimas condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las bases del transporte sanitario urgente, con estancias sin calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, ausencia de mobiliario o falta de taquillas".

Por último, UGT ha afirmado que "siguen esperando un sistema de registro de jornada adecuado, con unos cuadrantes de horarios negociados con los representantes de los trabajadores".