Denuncian "sobrecarga laboral extrema" en conductores de transporte sanitario del Mancha Centro: "La situación es grave"

Imagen de archivo de un conductor del servicio de transporte sanitario del Sescam. Javier Longobardo

UGT ha denunciado la situación de "sobrecarga laboral extrema" que sufren los profesionales del transporte sanitario del área de influencia del Hospital General La Mancha Centro desde hace más de un año por la falta de una unidad de Urgencias Psiquiátricas. Esta situación les obliga a trasladar a los pacientes a los hospitales universitarios de Ciudad Real y Toledo.

Desde el sindicato, lamentan esta "grave situación asistencial" que acarrea "consecuencias directas y muy preocupantes" tanto entre los trabajadores del transporte sanitario como en los propios pacientes.

UGT ha explicado que cada día las ambulancias de soporte vital básico del Hospital La Mancha Centro realizan entre tres y cuatro traslados -algunas veces más- de pacientes psiquiátricos a Ciudad Real y Toledo que en ocasiones rebasan las tres horas.

En algunos casos, el sindicato describe que tras la valoración por parte del psiquiatra de urgencias, los pacientes son "dados de alta en minutos" y se tiene que llevar a cabo el retorno en otras ambulancias convencionales distintas que tienen que venir desde el Mancha Centro.

Un protocolo que supone una "gestión muy deficiente" de los recursos además de una reducción directa de las ambulancias de urgencias disponibles en el área del hospital situado en Alcázar de San Juan.

"Además de la desatención que supone, esta circunstancia provoca un aumento importante de los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencias", lamenta UGT.

Exigen "soluciones inmediatas"

Frente a esta situación, el sindicato exige "soluciones inmediatas" como la contratación de psiquiatras para cubrir las Urgencias en el Hospital La Mancha Centro y la dotación de una ambulancia específica para la realización de estos traslados, "evitando detraer recursos asistenciales de las Urgencias".

"La falta de planificación y de medios no puede seguir siendo asumida por los profesionales ni pagada por la ciudadanía", concluye el sindicato.