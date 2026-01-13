Denuncian la saturación de las Urgencias del Hospital de Toledo: "Hay pacientes esperando 48 horas una cama"

El sindicato CSIF ha denunciado la situación de colapso que sufren las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, con 74 pacientes a la espera de ingreso este martes. Además, varios pacientes acumulan más de 24 horas esperando una cama hospitalaria y hay tres que llevan "48 horas sin ser ingresados".

Este hecho incumple el Decreto 45/2019, que señala que las personas atendidas en un servicio de urgencias que precisen ingreso deben ocupar una cama en un tiempo máximo de 12 horas tras la solicitud.

El médico de este Servicio de Urgencias y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González, ha expresado que "la saturación asistencial no se debe únicamente a virus respiratorios, lo que explicaría picos puntuales, sino a que acuden muchos pacientes pluripatológicos de edad avanzada".

González ha lamentado que la Gerencia "se dedica a poner parches cuando la realidad es que faltan camas, falta personal y además falta espacio en las propias Urgencias". "El pasado 15 de diciembre se alcanzaron 82 pacientes de ingreso hospitalario, lo que sumado al colapso de esta mañana demuestra la falta estructural de recursos en el Hospital de Toledo", ha afirmado.

Pacientes "en el pasillo"

Según ha detallado, "es muy duro" para los profesionales trabajar en dichas condiciones, a lo que se suma la "ingente sobrecarga de tareas". "Estos pacientes no deberían estar en un pasillo mientras los trabajadores intentamos sostener lo insostenible", ha añadido.

Por último, ha criticado la "saturación constante" de la Atención Primaria, "quebrada e incapaz de hacer frente a la demanda asistencial", así como a la "falta de planificación para hacer frente a la presión en Urgencias".