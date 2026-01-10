El Sescam reforzará en 2026 la investigación sanitaria con nuevas categorías y una unidad en Atención Primaria

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) avanza de manera decisiva en el impulso de la investigación sanitaria con la creación de una categoría laboral específica para personal investigador, la incorporación de los méritos de investigación en los procesos selectivos y la puesta en marcha de una Unidad de Investigación en Atención Primaria.

Así lo ha destacado este sábado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, durante una visita al Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), donde ha subrayado que 2026 será un año "clave y estratégico" para consolidar la investigación dentro del sistema público de salud de la región.

Uno de los hitos más destacados será la incorporación de la investigación como mérito diferenciado en los procesos selectivos de las oposiciones correspondientes a 2023-2024.

Según ha explicado Cortázar, los exámenes de oposición para casi cien categorías estatutarias comenzarán el 28 de febrero, y la actividad científica representará un 10 % de la valoración curricular de los profesionales, un reconocimiento alineado con los sistemas de salud que más valoran la investigación.

"Se trata de un avance que permite reconocer de forma clara el esfuerzo investigador y situar a Castilla-La Mancha entre los servicios de salud más innovadores de España", ha destacado el director general, quien ha asegurado que esta medida busca también atraer y retener talento en el ámbito sanitario público.

El segundo eje estratégico será la creación de una categoría estatutaria específica para personal investigador, un proyecto que permitirá profesionalizar el trabajo científico dentro del Sescam. Cortázar ha explicado que el texto ya ha sido elaborado y se someterá a la consideración de los profesionales y de todos los agentes del sistema antes de su aprobación.

Nueva unidad

"La creación de esta categoría no es solo una cuestión de justicia profesional, sino también una apuesta estratégica de futuro. Fomenta la estabilidad de los equipos de investigación, permite liderar proyectos con mayor capacidad y facilita la captación de financiación competitiva", ha explicado.

El tercer eje estratégico será la publicación de la resolución que crea la Unidad de Investigación en Atención Primaria, prevista antes de que finalice la primera quincena de febrero. Esta unidad dependerá funcionalmente de IDISCAM y estará destinada a estudiar los problemas específicos de Atención Primaria, generando evidencia científica directamente aplicable a la práctica clínica.

"La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario y la investigación es uno de los grandes vectores de progreso científico y de desarrollo profesional. La confluencia de ambos supone un avance decisivo para nuestro sistema de salud", ha destacado Cortázar.

La unidad actuará como elemento vertebrador y dinamizador de la investigación en Atención Primaria, apoyando proyectos de calidad, liderando líneas y grupos de investigación, y dando respuesta a las necesidades reales de los servicios de salud y de la ciudadanía.

Proyecto estratégico

Cortázar ha subrayado que estos avances forman parte de un proyecto colectivo de consolidación de la investigación en la región, que incluye la creación de la Red de Expertos en Innovación e Investigación, la categoría profesional de personal investigador y la Unidad de Atención Primaria.

"Si queremos un modelo asistencial más seguro, eficiente, humano y sostenible, debemos apostar decididamente por fomentar la investigación en todos los niveles profesionales", ha concluido el director general, destacando que estas medidas tendrán un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria y en la experiencia de los pacientes.