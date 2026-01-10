El Hospital de Talavera incorpora un coche infantil para pediatría: "Reducir su estrés es nuestra prioridad"

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha incorporado un coche infantil destinado al traslado de pacientes pediátricos a pruebas diagnósticas y a quirófano.

El objetivo es reducir el estrés y la ansiedad que este tipo de procedimientos puede generar en los niños y niñas durante su estancia en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado.

La iniciativa se enmarca en los proyectos de humanización que se desarrollan en el área de Pediatría del hospital, centrados en mejorar la experiencia del menor y de su familia durante el ingreso, favoreciendo su bienestar emocional y haciendo más amable su paso por el entorno hospitalario.

El vehículo, donado por OHLA Servicios-Ingesan, S.A., permitirá que los pequeños se desplacen de forma lúdica cuando tengan que acudir a una prueba diagnóstica o a un procedimiento que pueda resultarles estresante, como la entrada a quirófano, sustituyendo el uso habitual de camillas o sillas de ruedas por una experiencia más cercana al juego.

El director gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, José María Ruiz de Oña, ha destacado que "la humanización de la asistencia sanitaria, especialmente en el ámbito pediátrico, es una prioridad para esta Gerencia. Reducir el miedo, el nerviosismo y el estrés de los niños durante su hospitalización contribuye de forma directa a su bienestar y también al de sus familias".

Ruiz de Oña ha subrayado que este tipo de iniciativas "refuerzan un modelo asistencial centrado en la persona, en el que no solo se atiende la enfermedad, sino también el impacto emocional que conlleva un ingreso hospitalario".