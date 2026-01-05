Así es la novedosa operación para corregir la deformidad en la columna que ha estrenado el Hospital de Toledo

Equipo de la Unidad de Columna del Hospital Universitario de Toledo que ha realizado la primera cirugía para corregir la escoliosis idiopática. JCCM

La Unidad de Columna del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario de Toledo ha realizado por primera vez en Castilla-La Mancha una cirugía mínimamente invasiva para corregir la escoliosis idiopática del adolescente mediante un implante dinámico que permite mantener la movilidad de la columna vertebral.

La cirugía se ha realizado en una paciente de 15 años y permite corregir la deformidad de la columna manteniendo su movilidad, sin necesidad de realizar una fusión vertebral extensa.

Se trata de un sistema innovador del que apenas se han implantado una treintena en toda España y que supone un importante avance en el tratamiento quirúrgico de esta patología.

El doctor Nahuel Barquero González, especialista de la Unidad de Columna, explica que "este sistema dinámico se coloca en la concavidad de la curva escoliótica y está indicado únicamente en casos seleccionados, ofreciendo una corrección eficaz con menor agresividad quirúrgica".

Implante moderno y dinámico

Entre sus principales beneficios destacan la reducción de la morbilidad, del tiempo quirúrgico, de la pérdida sanguínea y de la duración del acto anestésico, así como un menor riesgo de lesión neurológica.

No obstante, el especialista subraya que "pese a tratarse de un implante moderno y dinámico, requiere un seguimiento estrecho y una valoración rigurosa, ya que no es adecuado para todos los pacientes y puede conllevar riesgos asociados".

El implante incorpora un mecanismo de cremallera sin retorno que permite realizar una distracción in situ para reducir la curva escoliótica.

Se coloca de forma mínimamente invasiva en la concavidad de la deformidad y discurre a través de tres tornillos pediculares vertebrales. Gracias a su poliaxilidad, los tornillos acompañan de manera natural los movimientos de la columna mientras mantienen la corrección obtenida.

Esta tecnología ofrece múltiples ventajas, entre ellas la corrección sin fusión, la conservación de la flexibilidad de la columna, la reducción de la sobrecarga sobre el implante y la facilitación de la realización y seguimiento de ejercicios de flexibilidad, preservando al máximo la integridad de la columna vertebral.

La intervención ha sido realizada por los doctores Nahuel Barquero González y Laura Fernández Martín, con la participación de los anestesistas Begoña González Molina y Alejandro Fernández Fernández, el enfermero instrumentista Álvaro García Bravo y la monitorización neurofisiológica a cargo del doctor Leonardo Torres Vera.

Además, se ha contado con la colaboración del doctor José Miguel Sánchez Márquez, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, referente nacional en esta patología.

Implicación sanitaria

El doctor Barquero ha agradecido la implicación de todos los profesionales que han hecho posible esta intervención, desde la Dirección Médica hasta el personal del Bloque Quirúrgico y los servicios de Rehabilitación, Pediatría, Radiología, Cardiología, Neumología, Neurofisiología y Anestesiología, cuya coordinación fue clave para el éxito del procedimiento.

La Unidad de Columna del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dirigida por el doctor Félix Sánchez Sánchez, es responsable del abordaje integral de las patologías de la columna vertebral y ha incorporado recientemente la patología oncológica primaria o metastásica a su cartera de servicios.

Actualmente, el equipo está formado por los doctores José María Madruga Sanz, Nahuel Barquero González y Laura Fernández Martín, y mantiene una firme apuesta por tratamientos avanzados, seguros y personalizados para los pacientes de Castilla-La Mancha.

Escoliosis idiopática

Hace tres años, la Unidad de Columna incorporó la cirugía completa de escoliosis idiopática del adolescente a su cartera de servicios, evitando la derivación de pacientes a otros centros.

Desde entonces, el equipo ha intervenido a un total de 19 pacientes, todos ellos sin complicaciones y con altas hospitalarias en menos de una semana.

La escoliosis idiopática del adolescente es la causa más frecuente de deformidad de columna en la población pediátrica y afecta aproximadamente al 2-3 % de los adolescentes, aunque solo una pequeña proporción requiere cirugía.

El tratamiento inicial se basa en el uso de prótesis específicas y rehabilitación, reservándose la cirugía para los casos en los que la curva progresa o es severa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autopercepción estética en la edad adulta.