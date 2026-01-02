El Hospital de Toledo estrena Banco de Tejidos, un recurso clave en trasplantes y cirugías reconstructivas

La Coordinación de Trasplantes y el Centro Regional de Transfusión del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (HUT), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), han puesto en marcha el primer Banco de Tejidos con el que refuerza la capacidad asistencial del centro sanitario.

El Banco de Tejidos es una instalación especializada donde se recolectan, procesan, conservan y distribuyen tejidos humanos con fines médicos, que se destinan principalmente a trasplantes y cirugías reconstructivas. Cada tejido se somete a estrictos controles de calidad y seguridad, garantizando su viabilidad y minimizando riesgos, y se registra de forma que se pueda rastrear desde el donante hasta el receptor garantizando su trazabilidad, como informa la Consejería de Sanidad.

Este nuevo recurso proporciona soporte a varias especialidades médicas. En el caso de los tejidos osteotendinosos, procesa, analiza y distribuye tejido osteotendinoso alogénico para reparaciones y reconstrucciones óseas y tendinosas en el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica y tejido craneal autólogo en el caso de Neurocirugía. Además, gestiona tejidos procedentes de otros bancos ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

En el caso de los progenitores hematopoyéticos, procesa las muestras obtenidas del paciente con el fin terapéutico del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, también conocido como trasplante de médula ósea.

Este banco se encuentra en el Centro Regional de Transfusión de Toledo-Guadalajara dado que ofrece las condiciones ideales para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia en la gestión de tejidos humanos.

Infraestructura especializada

En él se ha habilitado infraestructura especializada como dos salas blancas certificadas y diferenciadas, una para el procesamiento de tejidos osteotendinoso y otra para el de progenitores. Esto eleva los estándares de calidad al estar completamente separados los circuitos de ambos tipos de tejidos.

Además, cuenta con sistemas de almacenamiento en frío y equipamiento de laboratorio, que permiten cumplir con los estrictos estándares legales y sanitarios exigidos para el procesamiento y conservación de tejidos.

Entre el Centro Regional de Transfusión y el HUT se ha establecido un circuito ágil y seguro que abarca desde la donación o recolección de los tejidos hasta su entrega, garantizando que los procesos de conservación y distribución de tejidos se realicen bajo protocolos homogéneos de seguridad, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia en beneficio de los pacientes.

"Contar con un Banco de Tejidos supone un avance estratégico para el hospital, ya que permite ofrecer tratamientos más rápidos y seguros, optimizar recursos buscando la eficiencia, mejorar la coordinación entre especialidades y contribuir a la formación y la investigación médica", valoran desde el Sescam.

El Banco de Tejidos de Toledo cumple con toda la normativa europea vigente en materia de tejidos y está capacitada para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa europea SoHo cuya entrada en vigor está prevista para 2027.