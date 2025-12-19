El CSN no detecta radiación en los laboratorios del hospital de Toledo: el misterio de las intoxicaciones, sin respuesta

Los técnicos de laboratorio del Hospital Universitario de Toledo han advertido de los síntomas que sufren en diferentes protestas. Javier Longobardo

Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizaron el pasado 25 de noviembre una inspección de control sin previo aviso en el Hospital Universitario de Toledo, un estudio que ha concluido que las instalaciones radiológicas y nucleares para uso sanitario funcionan dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

Según el acta de inspección, los niveles de radiación medidos en la mayoría de las zonas sensibles del hospital de referencia de la capital de Castilla-La Mancha resultan "compatibles con fondo ambiental". Por tanto, las comprobaciones efectuadas equiparan los hallazgos con la radiación natural que existe en este entorno de forma habitual.

La exploración efectuada por funcionarios del CSN ha respondido a la petición formulada por el sindicato CSIF. La organización ha denunciado la existencia de decenas de casos de intoxicación entre los trabajadores de los laboratorios del Universitario. Sin embargo, el examen ha descartado una exposición radiológica fuera de los límites legales.

La investigación se ha centrado en la planta 0 del hospital, el nivel donde se encuentran los laboratorios de anatomía patológica, genética, microbiología y bioquímica donde desarrollan su actividad profesional los sanitarios que han denunciado síntomas como mareos, cefaleas, irritaciones y sangrados nasales.

Estas instalaciones se emplazan debajo de áreas con alta actividad radiológica como hemodinámica, arritmias y tomografía computarizada, ubicadas en la planta 1 del Universitario, justo encima de los laboratorios.

El trabajo de los representantes del CSN también ha incluido el control en tiempo real de la radiación emitida por diferentes procedimientos clínicos durante la exploración de varios pacientes. La evaluación incluyó estudios electrofisiológicos cardíacos, coronariografías, angiografías o exploraciones de TAC de tórax y abdomen.

La mayor parte de las pruebas "midieron niveles de radiación compatibles con fondo ambiental". Solo las exploraciones de TAC en las salas 1 y 2 detectaron una "tasa de dosis instantánea máxima", con valores, respectivamente, de 1,1 y 0,7 microsieverts por hora, que no han recibido la misma consideración que el resto de aparatos analizados.

En cualquier caso, los inspectores han apuntado el correcto funcionamiento de la señalización luminosa que avisa de la emisión de radiación en las salas de TAC, un elemento clave para garantizar la seguridad del personal y evitar exposiciones innecesarias. Además, han constatado que el acceso a las áreas con radiación está restringido mediante tarjetas personales y señalización específica de zonas controladas y vigiladas.

Asimismo, el control realizado por la delegación del CSN que se ha desplazado hasta Toledo ha certificado que el personal dispone de equipos de protección individual —delantales plomados o protectores de tiroides— y cuenta con acreditación oficial y dosímetros [dispositivo diseñado para medir la cantidad de radiación ionizante] personales.

En la misma línea, ha explicado que la documentación técnica del hospital se encuentra actualizada, salvo una omisión con un equipo de rayos X del que "no se pudo comprobar el control de calidad".

Por último, el acta ha añadido que "no se dispone de las lecturas correspondientes a los dosímetros de área", dado que fueron instalados el 11 de noviembre, apenas "catorce días antes a la inspección".

Causa abierta

La pasada semana, el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, insistió en que ninguno de los más de cien informes técnicos realizados en el Universitario "ha dado datos alarmantes sobre la presencia de sustancias tóxicas en los laboratorios".

Más allá de los distintos exámenes realizados, la Audiencia Provincial de Toledo admitió a trámite el pasado mes de noviembre la denuncia interpuesta por CSIF por un posible delito contra los derechos de los trabajadores en materia de salud laboral por los reiterados problemas de salud que sufren los profesionales de los laboratorios del hospital de Toledo.