Las citas suspendidas por la huelga de médicos en Castilla-La Mancha se reprogramarán en los primeros 21 días de enero

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha mostrado su convencimiento de que en los primeros 21 días de enero del próximo año quedarán reprogramadas todas las citas suspendidas durante la huelga de médicos de la pasada semana.

Así lo ha adelantado este lunes durante la presentación del Plan H 3.0, recordando que entre los días de huelga y los del puente de la Constitución y la Inmaculada han sumado nueve días donde la actividad programada ha estado suspendida.

El consejero ha indicado que con un tercio de médicos menos por la huelga, casi un 32 %, la principal afectación ha sido en la actividad programada en quirófanos, "siendo el viernes 12 el día con mayor impacto en la actividad asistencial".

En total, se han suspendido el 53 % de pacientes programados en quirófanos, el 31 % en consultas, el 15 % en pruebas y el 11 % en consultas de Atención Primaria. Por ello, cada área ha previsto la reprogramación de citas entre este mes de diciembre y los primeros 21 días de enero, teniendo en cuenta los días festivos que hay entre medias.

Sobre la huelga, ha recordado que hubo tres reuniones previas con el comité. Y ha afirmado que desde la Consejería de Sanidad no están de acuerdo "con que haya un Estatuto exclusivo de médicos, sino que tiene que recoger toda la normativa marco para todos los trabajadores de los servicios de salud".

"No podemos entrar a diferenciar. Puede haber diferencias, pero el marco global debería ser igual para todos", ha indicado.

Plan de Salud H3.0

Junto a la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas, Fernández Sanz ha presentado este lunes el nuevo Plan de Salud H3.0. Se trata de un proyecto con el horizonte puesto en 2030 que "estará más dedicado a la persona que a la enfermedad".

Fernández Sanz ha asegurado que el anterior plan que termina en 2025 estaba "más relacionado con la asistencia y la manera de presentarla, por lo que el gran cambio es que ahora se centra en la persona desde el punto de vista de la salud, antes de enfermar".

Bajo el lema 'Nos encontramos en un momento clave', el acto de presentación ha servido para trasladar un mensaje de cambio y transformación hacia un modelo nuevo en el que se abordan nuevos retos. De esta forma, los elementos de prevención de la enfermedad, la formación y educación para la salud, la salud comunitaria y participativa en la que la ciudadanía es corresponsable para cuidarse y evitar la enfermedad cobran mucha importancia.

"Venimos de una etapa en la que se han conseguido grandes estándares de calidad asistencial y de inversiones en infraestructuras, alta tecnología alcanzando hitos en número de profesionales, en formación y en investigación en la historia de nuestro Servicio de Salud. Ahora damos el paso a políticas sanitarias basadas en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad", ha asegurado.

Innovación y salud digital

El consejero ha indicado que el nuevo plan pone el foco en la innovación. Y dentro de esta, en la salud digital y su relación con todo lo que signifique inteligencia artificial.

Otro punto en el que ha incidido es en el de la medicina personalizada, que permitirá un enfoque más preciso y efectivo para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Esto beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales del sistema sanitario, ya que los tratamientos se adaptarían a las necesidades individuales de los pacientes.

"Hoy en día, la ciudadanía está más informada y es más exigente. Las personas reclaman un acceso más ágil a los servicios, una atención más personalizada y mayores niveles de calidad, a la vez que esperan ser escuchadas, recibir un trato cercano y respetuoso. Y también buscan participar en las decisiones clínicas que afectan a su salud", ha sentenciado.