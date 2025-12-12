Un tercio de médicos siguen la huelga en Castilla-La Mancha en su última jornada: "No pueden acusarnos de no negociar"

Un tercio de los facultativos de Castilla-La Mancha está secundando este viernes la huelga médica en su cuarta y última jornada, un seguimiento similar al registrado durante los días anteriores y sin que se hayan producido incidentes graves, según ha informado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Iñigo Cortázar.

Cortázar ha señalado a los medios que aún no se han cerrado los datos definitivos de participación, aunque el seguimiento se mantiene "en torno a un tercio" de los facultativos llamados a la protesta, descontando los servicios mínimos.

Ha recordado que en las tres jornadas anteriores la participación fue del 35 % el martes, del 32 % el miércoles y del 34 % el jueves.

El responsable del Sescam ha destacado que la huelga está transcurriendo con normalidad, "sin incidentes graves más allá del que supone cualquier paro en la prestación de servicios".

Contacto

En relación con las críticas del secretario general del sindicato médico CESM en Castilla-La Mancha, Óscar Quintana, quien ha asegurado que no se estaban produciendo contactos con el comité de huelga, Cortázar lo ha desmentido.

Ha afirmado que en noviembre se mantuvieron cuatro reuniones con el sindicato médico y con otras organizaciones sindicales, dos de ellas exclusivamente con el comité de huelga autonómico.

Negociaciones

Ha precisado que la última reunión se celebró el pasado viernes para tratar los servicios mínimos, que han sido validados "de manera expresa y contundente" por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). Según Cortázar, la contraparte propuso "servicios mínimos de cero", algo que el tribunal ha considerado "no razonable".

"Me podrán acusar de muchas cosas, y seguro que hago muchas cosas mal, pero desde luego no de no negociar", ha dicho Cortázar, quien ha recordado que las negociaciones se desarrollan a través de los órganos establecidos y con los representantes de todos los profesionales, y no directamente con el consejero de Sanidad.

Negociación bilateral

Por otro lado, Cortázar ha expresado el rechazo de Castilla-La Mancha a una negociación bilateral entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos, al considerar que las cuestiones que se debaten afectan directamente a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha señalado que resulta "paradójico" que la ministra de Sanidad, Mónica García, sostenga que "todo está negociado salvo lo que compete a las comunidades autónomas".

Condiciones laborales

Ha reiterado que Castilla-La Mancha quiere participar en todos los foros donde se aborden las condiciones laborales tanto de los médicos como del resto de profesionales sanitarios.

El director general ha insistido en que la comunidad autónoma ha ofrecido al Ministerio formar parte de la mesa de negociación estatal.